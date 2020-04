Uomini e Donne, parte il nuovo format e arrivano i primi corteggiatori per Gemma: la reazione di Maria De Filippi

“Uomini e Donne” si è adattato all’emergenza causata dal Covid-19 e il programma è ripartito alla solita ora su Canale 5. I fan della trasmissione si sono sintonizzati entusiasti di poter rivedere e commentare le vicissitudini del trono over, più precisamente di Gemma Galgani al momento l’unica rappresentante dei parterre della trasmissione.

Nei prossimi giorni potremo capire se questo nuovo format ha conquistato o meno il pubblico, nel frattempo abbiamo assistito all’arrivo di due nuovi corteggiatori per Gemma Galgani. In questo nuovo format però le cose sono notevolmente cambiate e quindi, invece di veder entrare in studio i cavalieri di turno, sono arrivati i loro messaggi per cercare di attirare l’attenzione di Gemma Galgani.

U&D over, i primi corteggiamenti virtuali per Gemma Galgani

Il primo misterioso corteggiatore ha usato il nickname “occhi blu” e ha fatto sapere di avere appena 38 anni. Tina ha iniziato a criticare la scelta di Gemma di continuare la conoscenza, seppur epistolare, con questo giovane ragazzo che, dalle prime parole scritte, ha fatto intendere di essere una persona molto educata e sognatrice, tutte caratteristiche che alla Galgani piacciono molto. La dama torinese infatti ha puntualizzato che l’uomo: “Sembra abbia una maturità che appartiene ad una persona di un’età diversa“.

Ma ecco spuntare anche un altro pretendente con un carattere ben diverso dal suo antagonista, già il nickname scelto fa capire molte cose: pantera. Il suo approccio è molto distante da quello di “occhi blu”, infatti sposta subito il discorso sul piano fisico: “Io vorrei essere il suo sorgere de nuovo sole, perché il mio cuore ha avuto un sussulto quando l’ho vista“, arrivando ad affermare che non avrebbe nessun problema ad arrivare ad un approccio fisico con lei.

Uomini e Donne, la reazione di Maria De Filippi

Mentre Maria De Filippi legge queste parole molto focose, condite anche dai commenti ironici di Tina in sottofondo, non riesce a trattenersi dal ridere e in più punti deve anche fermare la lettura per non sciogliersi in una grassa risata. Insomma, il format cambia ma certe cose non rimangono sempre le stesse.

Senza dubbio queste parole piene di passione hanno colpito la Galgani, più di quelle di “occhi blu”, come lei stessa conferma. Particolare che ha attirato le critiche di Tina, la bionda opinionista infatti accusa Gemma di essere sempre attratta da persone o più giovani o con un approccio molto fisico. Di tutta risposta la dama torinese precisa: “Devi sempre rovinarmi tutti. Ti viene l’orticaria ogni volta che senti parlare di romanticismo“.