U&D: nella nuova versione primo due di picche per Gemma, Algemiro chiude la conoscenza

La prima puntata della nuova formula di “Uomini e Donne” è andata in onda e come ampiamente rimarcato nei giorni scorsi, le protagoniste sono state: Giovanna, Gemma e le parole ad effetto. La puntata a cui abbiamo assistito lunedì 20 aprile è stata interamente dedicata alla dama torinese, la quale ha comunicato di essere a Roma dal 6 marzo, lasciando intuire come non fosse a Torino in quarantena, come tutti invece credevano.

E’ stata una puntata alquanto anomala, inedita, come già appreso in precedenza e naturalmente non sono mancati i siparietti trash, seppure a distanza di qualche metro, tra Tina e Gemma (la prima era in collegamento dal suo camerino e la seconda in un grande stanzone, pronta a chattare con nuovi pretendenti). Prima di passare alla conoscenza dei nuovi corteggiatori, che hanno scritto diversi messaggi alla Galgani, Maria De Filippi (della quale si è udita solo la voce) ha prima voluto comprendere come andassero le cose tra Gemma e Algemiro.

Algemiro è il cavaliere che durante la messa in onda dell’ultima puntata del programma, prima che subisse lo stop a causa del coronavirus, era approdato in trasmissione con l’intento di conoscere la Galgani. Maria ha così introdotto l’argomento e ha lanciato un video di un’esterna al mare, inedita, tra i due, mai andata in onda e registrata prima del propagandarsi della pandemia.

Durante l’esterna i due apparivano affiatati, tanto che la Galgani alla visione, si è emozionata. Ma la magia del momento è presto terminata, difatti Algemiro era presente in collegamento e mentre Gemma entusiasta, ha affermato di voler proseguire la conoscenza, Algemiro a differenza della dama torinese, ha deciso di chiudere la conoscenza.

Mentre Algemiro prendeva parola, Tina lo invocava a tagliare e la decisione dell’uomo è andata proprio in tale direzione. Il cavaliere ha affermato di aver avuto modo di riflettere in questi giorni di quarantena e lontananza e dato che questa conoscenza non è iniziata con l’entusiasmo che si aspettava, decide di chiudere.

Maria ha invitato Gemma, dato che non aveva ancora intuito dove Algemiro volesse arrivare, a comprendere le parole dell’uomo e così la Galgani è esplosa in uno dei suoi consueti pianti, con la voce di Tina che faceva da sottofondo, non perdendo occasione per attaccarla. La De Filippi è intervenuta in difesa di Gemma, invitando la Cipollari a lasciarla libera di elaborare la cosa come ritiene più opportuno, dato che inizialmente Gemma ci aveva creduto.

La dama torinese ha ammesso di avere già intuito qualcosa, ma che nonostante tutto ci aveva sperato perché in un periodo così particolare anche una semplice parola può fare la differenza. Tina ancora una volta è intervenuta, tacciandola di essere la solita finta romantica. Insomma anche se “Uomini e Donne” è tornato con una nuova formula, i siparietti trash tra Gemma e Tina sono sempre gli stessi.