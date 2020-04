Uomini e Donne, Tina commenta l’incontro tra Gemma e Giovanna: "Sembrano nonna e nipote"

Uomini e Donne è tornato con un nuovo attesissimo appuntamento – dopo la sospensione a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 – lunedì 20 aprile 2020 alle 14,45 su Canale 5, durante il quale i telespettatori hanno potuto apprendere non solo delle nuove modifiche apportate al programma, ma anche rivisto alcuni dei protagonisti del celebre format, come Gemma Galgani, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Giovanna Abate.

A fare per prima il suo ingresso nella nuova location – la casetta dei ragazzi di Amici – è la dama torinese Gemma Galgani, che dopo aver salutato Maria De Filippi – presente solo via audio – e Gianni, sorvolando deliberatamente sulla Cipollari, ha accolto la tronista del Trono Classico Giovanna Abate.

Tina Cipollari caustica contro Gemma e Giovanna

Il primo incontro tra Giovanna e Gemma ha suscitato le battute irriverenti e caustiche della opinionista che sembra aver perso molti chili, ma non certo la sua dissacrante ironia. “Sembra l’incontro di una nonna che non vede da tanto tempo la nipote che le porta dei regali“, commenta la Cipollari.

La Abate, invece, viene accolta con grande entusiasmo da Gianni Sperti, che svela di aver sempre avuto un debole per lei. Giovanna sorprende per un rituale per allontanare energie negative, cioè quello di cospargere gli angoli del loft con del sale, ma non solo. La tronista ha spiegato poi a Gemma il motivo per cui è ancora single, per poi tirare fuori il pacco di sale, invitandola a sua volta a gettarne un po’ dietro le spalle.

Poco prima di iniziare la conoscenza dei nuovi spasimanti via chat, scoppiano le prime scintille tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, che dimostrano ancora una volta la loro totale diversità. “Io so dare un peso alle parole, tu no” dice la Galgani alla bionda opinionista, che dubita che la torinese possa avere un reale interesse nei confronti di Algemiro.

Tina come sempre tenta di pungolare Gemma in tutti i modi, chiedendo se con il cavaliere si siano scambiati parole d’amore; quesito che trova l’immediata risposta della torinese che ha rivelato che Algimiro le avrebbe chiesto un abbraccio interminabile. Secondo il giudizio di Tina, Algimiro non è affatto interessato alla dama, e a confermarlo – a suo dire – sarebbe proprio la richiesta fatta alla Galgani, sapendo di non poter fare altro con lei.

Gemma ha raccontato di aver vissuto il periodo di quarantena a Roma, giorni che l’hanno portata a voler continuare la conoscenza con il cavaliere, mentre per il cavaliere si palesano le prime ombre proprio a causa dell’impossibilità di una frequentazione. Come sempre accade a Uomini e Donne non viene meno la tempestività della Cipollari di intromettersi in momenti delicati che innervosiscono non poco la dama torinese, che ancora una volta ha ceduto al pianto. Le lacrime di Gemma alimentano le battute ironiche di Tina che ha detto: “Già piange, vedi che esageri?” per poi proseguire dicendo: “Tu hai sempre pianto dopo tre giorni“.