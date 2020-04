U&D, anticipazioni 21 aprile: Gemma già invaghita dei nuovi spasimanti? Tina la gela

Martedì 21 aprile 2020 alle 14,45 su Canale 5 ci sarà il secondo appuntamento settimanale con il dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne“, dove proseguirà il percorso di conoscenza dei nuovi spasimanti – Occhiblu e Pantera – da parte della protagonista indiscussa del parterre femminile, la dama torinese Gemma Galgani.

Dopo aver incassato l’ennesimo rifiuto – Algimiro ha chiuso la conoscenza con la dama -, a Gemma non è rimasto che aprirsi a nuove conoscenze via chat. Nel nuovo appuntamento gli spoiler ufficiali pubblicati sul sito Witty Tv annunciano che la dama riceverà un nuovo messaggio da parte di Occhi Blu, che ha scritto di abitare in un posto bellissimo, ma fortunatamente per lui con i mezzi di oggi le distanze si annullano.

Nuovi scontri tra Gemma e Tina

Per Maria non c’è dubbio sul fatto che Occhiblu sia in una posizione migliore rispetto ad Algimiro, anche se Gianni e Gemma si interrogano sul mistero che c’è dietro le parole del nuovo spasimante della dama. Le anticipazioni proseguono con il mostrare un’altra delle battute irriverenti – ma tanto divertenti – della Cipollari contro la Galgani intenta a leggere un messaggio che le è arrivato dove le si chiede: “Se fossi la lampada di Aladino“.

Una frase che suscita l’immediata reazione di Tina, che come sempre caustica ha commentato: “Ti farebbe sparire subito“, lasciando così senza parole e particolarmente contrariata la torinese. Anche nella nuova versione del Trono Over non manca il momento del ballo, durante il quale si vedrà Gemma ballare da sola, dimostrando abilità e bravura.

Dopo il ballo arriva una sorpresa speciale per la dama, cioè quella che le viene fatta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, in collegamento video direttamente dalla loro casa di Brescia, dove hanno vissuto la quarantena insieme. I messaggi degli spasimanti di Gemma si fanno sempre più audaci, mettendo in difficoltà la dama, che è visibilmente incuriosita e presa da tanta audacia.

Tina non riuscirà a trattenersi ulteriormente, quindi, dopo aver indossato la sua mascherina con il volto della mummia Gems, va da Gemma. Dopo essere entrata nella casetta, Tina aggredisce verbalmente Gemma, dicendo che nonostante i giorni di quarantena non è cambiata o maturata per niente: “Stai ancora a credere a Pantera? Ma non le conosci queste persone“.

A modo suo, Tina cercherà di mettere in guardia Gemma dal non invaghirsi dai primi spasimanti che le fanno dei complimenti, insomma di non entusiasmarsi troppo e mantenere sempre i piedi per terra. Gemma non accetterà i richiami di Tina, attribuendole invece solo il desiderio di voler interrompere e distruggere i suoi sogni, la volontà di andare avanti e di credere ancora alla scintilla dell’amore.