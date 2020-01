U&D over, Carlotta punzecchia Samuel: "Non siamo così a Bologna". Alessia lo difende

Al trono over di “Uomini e Donne” si è presentata una nuova dama, Carlotta Savorelli di professione Vocalist, che ha colpito molto il pubblico per il suo modo di fare molto deciso e determinato, al punto che anche la padrona di casa Maria De Filippi è sembrata molto interessata al racconto della 35enne e le ha rivolto alcune domande.

Una di queste riguardava il suo passato “da regina delle sottone“, come lei stessa si è definita, che non le ha permesso di allontanarsi da un uomo che le aveva fatto perdere stima e fiducia in se stessa. La De Filippi le chiede cosa l’ha fatta rinsavire, lei risponde: “L’amore per me stessa“. Anche un altro momento ha fatto capire quanto diretta sia Carlotta: non appena seduta davanti al parterre maschile per la presentazione di rito, non ha perso tempo e ha esposto il suo pensiero su Samuel Baiocchi.

Uomini e Donne, trono over: Samuel Baiocchi fa strage di cuori

Il cavaliere, tornato a Uomini e Donne dopo una lunga assenza, ha frequentato già diverse dame del parterre non riuscendo, però, a creare una sintonia tale da far procedere la conoscenza. Con Anna Tedesco ci sono state alcune uscite, terminate con Samuel che accusava la dama di una freddezza che a gli non piaceva per niente, ritenendosi lui un gran passionale. La Tedesco era andata fuori dai gangheri e lo aveva lasciato con un secco: “Tu dalle donne vuoi soltanto una cosa che da me non avrai mai!“.

E’ stata poi la volta di Simonetta: la loro conoscenza è partita sol piede giusto, ma poi tragicamente terminata con un duro scontro dopo che Baiocchi ha pensato bene di farle uno scherzo: l’ha corteggiata al telefono fingendo di essere Juan Luis Ciano. La dama non ha trovato lo scherzo per niente divertente e gli ha rifilato un due di picche.

Per ultima arriva Aurora, anche con lei è scattato un bacio, ma non la passione che Samuel cerca, infatti nell’ultima puntata andata in onda ha preferito ballare con la new entry Alessia, protagonista anche di un epico commento di Tina Cipollari che ha ironizzato sul suo aspetto fisico.

Uomini e Donne over, Carlotta punzecchia Samuel

Tutto questo ha incentivato Carlotta a commentare l’atteggiamento di Samuel e prendere le distanze: “Non siamo tutti come Samuel a Bologna. Hai fatto arrabbiare tre quarti delle donne del parterre” per poi affondare “Non hai venduto il bolognese come persona molto corretta“. Il cavaliere non è rimasto ad ascoltare e ha commentato, deluso, che non si sarebbe mai aspettato un esordio del genere nei suoi confronti: “Pensavo di trovare una concittadina amica, invece..“.

Ma ecco che Maria da la parola ad Alessia, la dama appena arrivata per Samuel, che espone il suo punto di vista a favore del cavaliere: “Probabilmente non gli andavano bene fino in fondo (…) magari non sentiva trasporto mentale“. Inizia una bagarre, ma Carlotta ferma tutto con un secco: “Vabbè ora magari mettilo in pausa e ascolta la mia presentazione, poi magari mi attacchi tu“. Un caratterino che presto darà sicuramente soddisfazioni ai fan del programma.