Uomini e Donne, il racconto del bacio tra Samuel e Anna: "Vi siete chiusi in bagno!?"

Nella puntata andata in onda mercoledì 20 novembre, abbiamo assistito al racconto del primo appuntamento tra Samuel Baiocchi e Anna Tedesco. Samuel è tornato al trono over di Uomini e Donne dopo una lunga assenza, infatti il cavaliere era uscito dalla trasmissione con Elga Profili, ma tra i due le cose non sono andate per il verso giusto.

Ora lo ritroviamo seduto nel parterre maschile e sembra che abbia già iniziato a far sentire la sua presenza nel programma. L’uscita con Anna Tedesco potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova storia d’amore, importante soprattutto per la dama di Gubbio che grazie a questa conoscenza si lascerebbe alle spalle i ripetuti accostamenti tra lei e Giorgio Manetti.

Uomini e Donne, trono over: Samuel e Anna si sono baciati

Il racconto della loro serata inizia con una cena insieme, per poi passare ad un particolare che ha acceso la curiosità e la malizia dell’opinionista Gianni Sperti. La Tedesco, infatti, precisa che una volta finita la cena si è recata in bagno e, dopo che Samuel ha pagato il conto, l’ha raggiunta. A questo punto Sperti non ha saputo trattenere la curiosità e ha prontamente chiesto: “Vi siete chiusi in bagno?“.

Anna, allora, ha precisato che Samuel è entrato nell’antibagno e le ha dato un bacio sulla bocca. Un bacio a stampo che, una volta uscita dal ristorante, si è trasformato in un bacio passionale e a malincuore Samuel ha precisato: “Speravo fosse molto più lungo!“. Entrambi dichiarano di essere molto attratti l’uno dall’altra.

Arriva, però, il primo battibecco. Anna confessa di aver giudicato male Samuel, ritenendolo un po’ “moscio“, cosa che lo ha irritato non poco: “Quello che mi da fastidio è che confondete le persone educate e riservate con l’essere moscio, questa è una cosa che mi da fastidio“. Anna corre ai ripari spiegando che è stata solo una sua iniziale ed errata supposizione e fa notare che anche lui l’aveva eticchettata come “una con la puzza sotto il naso“. Alla fine ballano insieme tra sorrisi e abbracci. Vedremo se la loro conoscenza durerà o se questi piccoli screzi iniziali si faranno strada nel loro rapporto portandoli rovinosamente verso la parola fine.