U&D over, anticipazioni: precauzioni per Coronavirus, Gemma presente. Colpo di scena tra Armando e Veronica

Nella giornata dell’8 marzo, sono state registrate le nuove puntate del trono over di “Uomini e Donne” e grazie al sito isaechia.it arrivano le anticipazioni. Molti gli assenti nei rispettivi parterre per l’emergenza Coronavirus che in questo periodo ha imposto agli italiani severe, ma necessarie, restrizioni per spostamenti e vita sociale. Presente Gemma Galgani che ha raggiunto gli studi di Cinecittà.

Maria De Filippi e il suo staff hanno preso tutte le dovute precauzioni per far sì che il programma potesse essere registrato, pur rispettando il rigido regolamento che l’intera popolazione dovrà seguire almeno fino al 3 di aprile. Quindi sono stati evitati i balli e le sedie nei parterre sono state sistemate alla distanza di sicurezza, attualmente di un metro circa.

Per Gemma arriva un nuovo cavaliere che decide di far rimanere e con il quale, quindi, inizia una conoscenza. Al momento non si conoscono altri particolari, ma visto l’andamento delle sue storie precedenti, con la Galgani non ci si annoia mai. Staremo quindi a vedere cosa ci riserverà il futuro di questa conoscenza.

E’ la volta di Veronica Ursida che è uscita con Giovanni. Durante il suo momento, esce di nuovo il nome di Andrea, il ragazzo con il quale aveva interrotto la conoscenza nella puntata precedente. Nuove accuse per lui – che nel frattempo ha iniziato a vedersi con Valentina Autiero – infatti Veronica rivela che, mentre si frequentavano, lui è andato al mare con una misteriosa ragazza.

Uomini e Donne over, Armando chiede scusa a Veronica. Lei non accetta

A prendere le sue difese ci pensa l’Autiero, però gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti non si fanno convincere e attaccano Andrea accusandolo di non essere trasparente come aveva fatto intendere. Arriva poi il momento tanto atteso di un confronto tra Armando Incarnato e Veronica.

Armando aveva causato una dura e piccata reazione della De Filippi durante l’ultima messa in onda, quando noncurante delle lacrime della dama, aveva continuato a inveire contro di lei senza pietà; ora lo ritroviamo nel parterre pronto a chiedere scusa alla Ursida per il suo comportamento.

Ma ecco che, colpo di scena, Veronica non è disposta a perdonarlo e non accetta le sue scuse. La Ursida, ancora molto scossa per il duro attacco di Armando, non è disposta a lasciarsi alle spalle la questione. Come invece ha fatto Maria De Filippi che, dopo la sfuriata, sembra aver ritrovato la calma e la serenità che sempre la contraddistinguono.