Uomini e Donne Over, Maria De Filippi va su tutte le furie e sbotta: "Armando, hai rotto le scatole"

Maria De Filippi ha proprio perso la pazienza come non era mai successo prima. La conduttrice del trono over di “Uomini e Donne” non ha saputo trattenere la rabbia verso Armando Incarnato e ha sbottato in puntata contro di lui. Il tutto inizia quando Veronica Ursida si siede a centro studio con Andrea, il ragazzo che sta frequentando, ma interrompe la conoscenza con lui in quanto non si sente attratta e non lo considera un uomo che possa stare al suo fianco.

La dama si è vista anche con Fabio, il neo arrivato che la volta scorsa ha emozionato tutti con la sfilata dedicata alla figlia, ma è propri lui che mette in evidenza il fatto che tra loro difficilmente potrà esserci qualcosa. Infatti, pur stimandosi tantissimo, reputa che non ci siano i presupposti giusti per continuare perché – secondo la sua opinione – Veronica deve ancora risolvere delle situazioni che le sono rimaste dentro.

U&D over, la segnalazione di Armando su Veronica

A tal proposito, prendendo la palla al balzo, Armando entra a gamba tesa nella questione e rivela il suo pensiero: Veronica ha una storia fuori dal programma. Tira dentro alla sua teoria anche Andrea, rivelando di avere un amico in comune con lui e, proprio da questa persona, ha saputo che anche il ragazzo ha i suoi stessi dubbi. Andrea conferma la versione di Armando, ma non vuole rivelare il nome della persona che glielo ha riferito perché ha un rapporto di parentela e non vuole mettere in mezzo nessuno.

Veronica, esasperata da tutte queste insinuazioni, non riesce a trattenere le lacrime e, piangendo, dichiara che se tutte le volte deve stare così male è intenzionata a non venire più in trasmissione, arrivando anche a giurare sil proprio figlio che non ha nessuna storia al di fuori. Mentre lei singhiozza e cerca di discolparsi, Armando continua a sparlottare con gli opinionisti per ribadire la sua verità.

Uomini e Donne over, Maria De Filippi contro Armando

Proprio questo fa andare su tutte le furie la De Filippi che sbotta: “Armando smettila stai rompendo le scatole, te lo dico proprio con chiarezza”, per poi continuare dicendo che non è possibile che possa continuare a infierire in quella maniera su Veronica, dopo aver avuto una storia con lei: “C’è una ragazza al centro che piange e tu continui a dire a Tina e Gianni con chi va lei. Non va con nessuno. Non sta neanche con te, basta“. Maria non si capacita del fatto che tutte le donne che escono con lui finiscano per piangere e per essere distrutte dalle sue parole.

Accusa il napoletano di interessarsi dei fatti di tutto il parterre – come quando poco prima aveva rivelato di conoscere la professione di Anna Maria, la dama che esce con Michele – e gli propone in maniera sarcastica di prendere il posto di una sua collaboratrice se è così informato: “Come fai, con una donna con cui sei stato a fregartene a tal punto quando è lì che piange insinuando che ha incontri occasionali con un uomo al di fuori di qua quando sai che è una mamma. Tu te ne freghi e ci cammini sopra dopo che ci uscivi e dopo che lei ha pianto per te. Armando sei un uomo. Hai visto solo donne che hanno pianto per te e lei è l’ennesima”. Al culmine della rabbia, chiede a Tina di salutare interrompendo la registrazione prima del previsto: “Scusate, Tina saluta!“, si alza e se ne và!