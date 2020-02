Uomini e Donne over, la sfilata di Fabio commuove: "L’unico amore invincibile è quello di un genitore"

Durante la sfilata del trono over di “Uomini e Donne” a tema “Bello e Invincibile” andata in onda nella puntata di venerdì 28 febbraio, i cavalieri hanno dato il meglio, tanto che le dame si sono complimentate con loro per le emozioni e i bei sentimenti dimostrati durante le loro fantasiose esibizioni.

Uno in particolare, però, ha conquistato i cuori di tutti, stiamo parlando di Fabio. L’uomo arrivato da poco in trasmissione ha subito catalizzato l’attenzione su di sé con una sfilata che ha fatto scendere anche qualche lacrima nel parterre femminile. Il cavaliere, una volta salito sulla passerella e aver donato una rosa bianca gigante a Maria De Filippi, si è seduto su una sedia e ha gonfiato un palloncino rosso a forma di cuore.

Uomini e Donne over, la sfilata di Fabio conquista il parterre femminile

Fabio era emozionatissimo, tanto che non riusciva a nascondere il tremolio delle sue mani. Una volta gonfiato il palloncino sulle note di “L’Aurora” di Eros Ramazzotti, con un pennarello ha scritto: “Ciao, Amore di papà” per poi alzarsi in piedi e mostrarlo in studio. Le dame del parterre si sono molto commosse, Veronica Ursida mentre si asciugava le lacrime ha commentato: “Bellissimo, bravo. Gli darei anche 100″.

Maria De Filippi gli lascia la parola e lui conclude la sua esibizione spiegando: “Non posso immaginare nulla che possa essere invincibile, il più forte pugile prima o poi sarà vinto e il più forte atleta avrà un record che sarà superato. Solo l’amore può essere invincibile e non perde mai quando è vero e dura tutta la vita. In questo momento io non ho l’amore, ma l’unico amore davvero invincibile è quello di un genitore“.

Per la prima volta nella storia delle sfilate a “Uomini e Donne”, tutto il parterre si è trovato d’accordo nel dare un 10 alla performance di Fabio. Maria De Filippi, incuriosita da questo animo nobile, ha voluto sapere qualcosina in più su di lui. Così Fabio ha rivelato che la sfilata l’ha dedicata alla sua bambina di 10 anni. Inoltre, il cavaliere alla domanda della padrona di casa a chi avesse lasciato il numero, lui fa sapere che le dame che hanno attirato la sua attenzione sono Veronica e Diana. Vedremo nelle prossime puntate se Fabio confermerà di essere la bella persona che è sembrata oggi.