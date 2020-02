U&D, Gemma fa dietrofront con Remo. La Galgani ha ammesso di non provare più le sensazioni di un tempo

Nelle ultime puntate del trono over di “Uomini e Donne“, abbiamo assistito al ritorno dell’ex storico di Gemma Galgani, ovvero Remo Proietti e con grande sorpresa di tutti, i due hanno deciso di volerci riprovare. Remo è tornato in trasmissione in maniera del tutto fortuita, perché Tina con l’intento di dimostrare che Gemma ha avuto tanti flirt, ha richiamato diverse sue vecchie frequentazioni e tra questi c’era pure Remo.

Gemma e Remo vissero una relazione breve ma intensa che li portò a lasciare la trasmissione insieme, anni addietro, salvo poi tornare nuovamente separati perchè la Galgani non riscontrava interesse nei suo riguardi da parte dell’uomo. All’epoca fu Tina a difenderla e soprattutto a smascherare le cattive intenzioni dell’uomo, Gemma tornò in trasmissione in pianta stabile, i rapporti con la Cipollari pian piano iniziarono ad incrinarsi e il resto è storia.

Il ritorno di Remo in studio, ha portato Gianni ad intercedere per loro e a chiedere all’uomo di restare e a Gemma di frequentarlo nuovamente. La dama dopo aver ballato con Proietti si è mostrata positiva ad una nuova frequentazione, ma a quanto pare, una volta rimasti soli senza il pubblico in studio, le cose non sono andate per il verso giusto.

Grazie alle talpine de “Ilvicolodellenews” è stato possibile sapere cosa è accaduto tra Gemma e Remo. In particolar modo dal portale è emerso che durante l’ultima registrazione (nella quale è accaduto tutto ciò che sta andando in onda in questi giorni), hanno mostrato un video nel quale Gemma e Remo si incontrano in casona e la dama rivela al cavaliere di non provare più le sensazioni di un tempo e per tale ragione interrompe sul nascere la frequentazione bis.

Insomma questa volta è stata Gemma a fare dietrofront nel giro di pochissime ore e senza dubbio questo attirerà su di se nuove critiche e soprattutto gli attacchi di Tina. Per saperne di più non resta che attendere la prossima registrazione, anche se a quanto pare non c’è più nulla da aggiungere, la questione si è chiusa così e Remo è tornato a casa.