Anticipazioni U&D: Ida e Riccardo tornano in studio e rivelano come procedono le cose tra loro

Il giorno 23 febbraio sono state registrate nuove puntate del trono over di “Uomini e Donne” e grazie alle talpine de “Ilvicolodellenews” è stato possibile conoscere in anteprima quanto accaduto. Come ampiamente prevedibile ne sono successe di tutti i colori, con Tina e Gemma che sono state le vere mattatrici in apertura di puntata.

Ospiti in studio sono stati Ida e Riccardo i quali hanno finalmente spiegato come procedono le cose tra loro, dopo che diversi segnali social non facevano ben sperare i fan della coppia. Da tempo non li si vedeva più insieme, improvvisamente Riccardo aveva cancellato tutte le foto dal suo profilo Instagram che lo ritraevano insieme ad Ida, mentre la sorella di quest’ultima aveva postato un messaggio inequivocabile: “Uno così è meglio perderlo che trovarlo“.

Insomma tutto ha lasciato presagire ad una rottura brusca e definitiva per la coppia del momento e invece, con grandissima sorpresa di tutti, sono entrati nello studio mano nella mano. Una volta seduti, sguardi inequivocabili e sorrisi sono intercorsi tra loro, hanno guardato Maria De Filippi con fare sospetto e hanno iniziato il loro racconto.

La coppia ha ammesso di non aver vissuto un bel periodo, di essersi lasciati e che Riccardo fosse convinto che questa volta sarebbe stato per sempre. Ida ha lamentato ancora una volta una mancanza del desiderio nei suoi riguardi da parte di Riccardo e queen Mary per stemperare la tensione ha chiesto al bel Guarnieri se avesse finalmente raggiunto la pace dei sensi.

Riccardo ha ammesso di essere stato pesantemente offeso dalla Platano e anche se non ha rivelato su cosa, ha comunque ammesso di non riuscire a dimenticare la cosa. Il periodo di crisi però è stato brillantemente superato, dichiarano di aver trovato un accordo e Ida si dice non innamorata del suo Riccardo, ma molto di più.

Maria ha poi chiesto loro di ballare e durante tutta la canzone si sono baciati appassionatamente. Un nuovo cavaliere è arrivato a far parte del parterre maschile, si tratta di Giovanni Longobardi, ex tentatore di “Temptation Island” e soprattutto ex tentatore di Ida, quando insieme a Riccardo partecipò al programma. La Platano e Guarnieri, una volta entrati in studio hanno salutato tutti, Giovanni compreso. Insomma la nube pare essersi dissolta e finalmente i fan della coppia possono stare tranquilli.

Dopo la registrazione entrambi si sono fermati a Roma e hanno pubblicato nuove storie Instagram che li ritraggono insieme. Dapprima sono a cena, in un ristorante a Roma e si filmano vicendevolmente e poi una simpatica storia è stata pubblicata da Ida, che la ritrae con Riccardo, in camera d’albergo, mentre lavano i denti insieme prima di andare a letto.