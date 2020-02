U&D, Gemma Galgani asfalta Tina Cipollari e rivela: "Sono cambiata per Giorgio"

Gemma Galgani e Tina Cipollari sono ormai le protagoniste indiscusse di “Uomini e Donne“. Se Gemma è la dama per eccellenza del trono over, presenza costante e insostituibile che da dieci anni a questa parte ha ormai le redini in mano del trono dedicato alla terza età, Tina è l’opinionista della trasmissione, che con la sua esuberanza e irriverenza ha fatto e fa molto discutere di se.

Tra le due donne i rapporti non sono proprio idilliaci e ogni occasione è buona per litigare e accusarsi a vicenda, quando loro sono in video la lite trash è assicurata. A “Uomini e Donne”, le dame del parterre femminile spesso si cimentano nelle sfilate e Gemma Galgani non perde occasione per mostrare la propria sensualità, spesso indossando abiti non proprio adatti alla sua età.

Naturalmente le critiche più feroci arrivano proprio dalla Cipollari, la quale spesso trova la Galgani ridicola per le mise provocanti che sfoggia. Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Uomini e Donne Magazine“, Gemma ne ha approfittato per rispondere alla sua nemica e attaccarla ancora una volta, asserendo che nonostante le critiche, Tina non riuscirà mai a spegnere il suo entusiasmo.

Gemma ha inoltre parlato della sensualità, dichiarando che essere sensuali è un diritto che si ha ad ogni età e coinvolge non solo la bellezza, ma tanti altri aspetti. La dama ha sempre messo in mostra le sue gambe durante ogni sfilata, in quanto ritiene che siano il suo punto di forza e prosegue lanciando una stoccata alla sua nemica: “Le critiche di Tina sono quotidiane e continue, quindi non mi aspetto nulla di diverso, anche se durante le sfilate le definirei ingiustamente spietate. L’entusiasmo che manifesto nelle sfilate non riuscirà mai a spegnerlo“.

La Galgani ha poi parlato di Giorgio Manetti e della loro relazione. Ha spiegato che il suo cambiamento è avvenuto quando ha conosciuto Giorgio e che con lui ha vissuto la sua storia più importante da quando è a Uomini e Donne: “Era sempre molto attento e io mi affannavo, a volte, per non essere al di sotto delle sue aspettative“.

Ha confessato che quando arrivata a Firenze, in stazione, si liberava delle comode scarpe da tennis per indossare gli eleganti tacchi a spillo perchè a Giorgio è così che piaceva. Insomma da allora di acqua sotto i ponti ne è passata, ma a Gemma è rimasta la mania di curare ogni minimo dettaglio della propria persona.