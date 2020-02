U&D over, Gianni Sperti abbraccia Barbara: le parole di affetto sul matrimonio con la Barale

Nella puntata del trono over di “Uomini e Donne” andata in onda il 19 febbraio, abbiamo assistito alla seconda parte della querelle tra Gianni Sperti e Barbara De Santi e con grande sorpresa di tutti la questione si è chiusa nel migliore dei modi. Dopo l’intervista di Paola Barale a “Live – Non è la D’Urso” dove ha dichiarato che non ha avuto un figlio con Gianni Sperti perché doveva mantenere l’ex marito, Barbara De Santi ha approfittato delle parole della Barale per attaccare l’opinionista.

La donna convinta di far parte di una chat privata ha rimarcato il fatto che Sperti si facesse mantenere dalla Barale, quando in puntata Gianni ha tirato fuori la cosa, Barbara ha realizzato di aver lasciato un commento che tutto il popolo del web ha potuto leggere. La dama è così scoppiata in lacrime e Gianni ha deciso di deporre l’ascia di guerra, si è alzato e l’ha abbracciata.

Tutto il pubblico ha applaudito il gesto dell’opinionista e Barbara gli ha ribadito: “Non lo farei mai, ti giuro“. Sperti ne ha approfittato e ha espresso parole di affetto nei riguardi del suo matrimonio: “Io sono serenissimo, non ho un dolore per questo perché ho un bellissimo ricordo del mio matrimonio“. Subito però è intervenuta Maria De Filippi mettendo in guardia la De Santi.

Queen Mary ha fatto capire alla dama che il fatto che abbia fatto la pace con Gianni non vuol dire che lui in futuro non l’attaccherà qualora c’è ne fosse bisogno e lei dovrà accettarlo facendosene una ragione. Maria ha chiuso il discorso chiosando: “Non siete diventati fratello e sorella è importante che tu questo lo capisca, sennò diventa tutto un incubo” e Sperti ha confermato.

La De Filippi ha invitato Barbara a ballare con Michele, il suo nuovo pretendente, e così la questione si è risolta. Insomma un momento di alta tensione ha preso il via a “Uomini e Donne” e sicuramente l’intelligenza di Gianni Sperti è servita affinché tutto si sia concluso con un abbraccio e che non se ne parli più.