U&D over: a sorpresa Remo Proietti torna alla corte della Galgani. Complice Tina Cipollari

Della serie “A volte ritornano”. Questo è quanto accaduto nel salotto del trono over di “Uomini e Donne“, dove l’ex di Gemma, Remo Proietti è tornato alla corte della Galgani. Gemma e Remo vissero una relazione lampo che li portò a lasciare la trasmissione insieme, salvo poi ritornare perché Remo non manifestava interesse nei riguardi della donna. Gemma raccontò di un mancato appuntamento a causa della neve, in realtà si scoprì che si trattava solo di una scusa e che l’uomo non l’aveva raggiunta perché in compagnia di altre persone.

Oggi però Remo è tornato in trasmissione e paradossalmente il tutto è avvenuto grazie alla nemica principale di Gemma, ovvero Tina Cipollari. Andando con ordine, durante la messa in onda della puntata del 25 febbraio, Tina ha mantenuto la promessa e portato in studio le ex frequentazioni di Gemma e tra questi c’era proprio Remo.

Una volta in studio, Proietti ha ammesso di essere sempre stato attratto e affascinato dalla dama torinese e che sarebbe pronto a rimettersi in gioco per lei. In realtà è stato Gianni a spingerlo affinché ci riprovasse e Gemma ha accettato di buon grado di ballare con lui e una volta terminato il lento, ha acconsentito nel risentirlo e frequentarlo nuovamente.

Le sue parole sono state molto chiare: “Remo pensa che io mi senta obbligata a dire di ‘sì’. Non si può ricostruire da dove abbiamo lasciato, però credo ci sia un’intenzione da parte di tutti e due di riprovarci“. E’ subito intervenuta Barbara, la quale ha chiosato: “Devi ringraziare Tina” e la Galgani non ha perso tempo per lanciare una frecciatina alla Cipollari: “Tina ci ha divisi e Tina ci riunisce“.

Naturalmente la vamp è andata su tutte le furie e le due donne hanno nuovamente discusso. Gemma ha cercato di capire se Remo fosse cambiato, dato che in passato aveva dato prova di essere abbastanza “donnaiolo” e l’uomo ha ammesso che tra loro c’è stato solo un fraintendimento e Gemma ha subito cambiato umore, come ha fatto notare Tina: “Ha cambiato umore improvvisamente. Guarda che felicità! E pensare, Jean Pierre, che fino a un mese fa piangeva per te!”.

Insomma Gemma e Remo hanno deciso di riprovarci, sicuramente avranno molto di cui parlare e molte cose da chiarire, ma forse questa potrebbe essere la volta buona per Gemma di trovare finalmente l’amore, anche perchè è apparsa seriamente intenzionata a frequentare nuovamente l’uomo. Citando un testo di Antonello Venditti, questo potrebbe essere il caso in cui ‘certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano’. Non resta che attendere i prossimi sviluppi.