U&D, Veronica si confronta con Roberta fuori dallo studio. Maria De Filippi: "Si tratta di cose intime"

Nuovi accesi confronti hanno caratterizzato l’ultimo appuntamento del Trono Over, dove sono state protagoniste anche le due dame del parterre femminile, Veronica Ursida e Roberta Di Padua, che per qualche periodo hanno frequentato lo stesso cavaliere, cioè Armando Incarnato, che sembra aver fatto delle rivelazioni molto intime.

Se Gemma Galgani è la protagonista indiscussa del parterre femminile, Armando Incarnato lo è sicuramente per il parterre maschile. Nonostante le segnalazioni che sono arrivate sull’imprenditore nel corso delle ultime settimane, Maria De Filippi ha voluto credere alle ragioni del napoletano, consentendo al cavaliere di rimanere nel programma.

Il confronto tra Veronica e Roberta

Nel corso della puntata di mercoledì 29 gennaio 2020 di Uomini e Donne, tornano immancabili nuove segnalazioni sul napoletano. Stavolta a mettere in difficoltà il cavaliere è stata la dama romana Veronica Ursida, che si è dimostrata più determinata che mai nel voler portare alla luce alcune verità scomode che riguardano Incarnato.

La bionda e avvenente dama – che ormai siede nel parterre femminile al fianco di Gemma, nel posto che fino a qualche tempo fa era di Ida Platano – ha frequentato per un certo periodo Armando. Anche Roberta è uscita per un periodo con il napoletano ed ecco che Veronica ha voluto avere dei chiarimenti alla collega, chiedendo alla dama di confrontarsi dietro le quinte.

Veronica vuole sapere cosa si siano detti Armando e Roberta in occasione di una passata puntata, durante la quale dama e cavaliere si sono allontanati dallo studio per parlare lontano dalle telecamere. Davanti a questa richiesta Roberta è rimasta disorientata, non volendo inizialmente dar seguito a questa richiesta.

A questo punto Armando interviene prepotentemente, entrando così a gamba tesa nella conversazione tra le due dame, soddisfacendo così la curiosità di Veronica. Secondo quanto riferito da Incarnato la Di Padua avrebbe detto che una donna, in occasione del primo incontro, non si dovrebbe presentare in un certo modo.

A cosa si riferiva Roberta? Sicuramente a Veronica, che è apparsa molto risentita per tutto ciò, quindi chiede alla collega di parterre un confronto faccia a faccia. Al loro rientro in studio le due dame non hanno fatto rierimento al contenuto della loro conversazione. Maria De Filippi sembra però al corrente di tutto: “Io so quello che Veronica vuole chiederti, è per questo che preferisco che non si dica in studio“.

“Si tratta di cose intime” – rivela la conduttrice, che per delicatezza e rispetto delle parti così come del pubblico a casa preferisce mantenere la privacy. Roberta assicura che per lei si può dire tutto, visto che tra lei ed Armando non c’è mai stata alcuna intimità. Cosa avrà quindi detto Armando a Veronica? Ancora una volta Armando è nell’occhio del ciclone.