U&D over, Maria De Filippi parla della differenza di età con Maurizio Costanzo: "Aveva una testa"

Durante la puntata del trono over di “Uomini e Donne” andata in onda il 29 gennaio, Maria De Filippi si è ritrovata a parlare del rapporto con suo marito, Maurizio Costanzo e della loro differenza di età. Il matrimonio tra queen Mary e Costanzo va avanti da ormai più di venti anni e tra i due, la differenza di età è abbastanza consistenze, lui è più grande di 24 anni.

Andando con ordine, durante la puntata erano seduti al centro dello studio la dama Barbara e il cavaliere Marcello. La frequentazione tra Barbara e Marcello ha scatenato un vero e proprio putiferio, con diversi presenti, tra cui Gianni Sperti, che non hanno minimamente creduto alla conoscenza tra i due e soprattutto al fatto che possa continuare.

Barbara ha dichiarato che Marcello le piace nonostante sia molto più grande di lei, ma che non lo bacerebbe perchè fuma e a lei da fastidio. Allora Gianni è intervenuto dicendole che se aspetta che l’uomo smetta di fumare per lei non ha senso. E’ poi venuto fuori il discorso dei soldi, ed è emerso che Marcello è andato a prendere Barbara con una porsche, ciò ha fatto pensare che la De Santi sia soprattutto interessata a quell’aspetto.

In chiusura Maria le ha chiesto cosa intendesse fare con Marcello e la dama riproponendo il discorso sulla differenza d’età ha chiosato: “L’età è relativa Maria, io ora non so quanti anni hai di differenza hai da Maurizio” e la De Filippi pronta ha risposto: “Ventiquattro!“. Ecco che Barbara, forte di quanto appena appreso, ha asserito: “E voglio dire, ma ti hanno fatto tutte queste storie a suo tempo?” E Maria ha replicato affermativamente.

Tutti i presenti sono scoppiati a ridere e Barbara le ha chiesto: “E cosa hai risposto? Te ne sei fregata?“. E’ intervenuto Gianni, il quale ha fatto presente che alla base del rapporto tra la De Filippi e Costanzo vi era un amore, nel caso di Barbara no, dato che non vuole nemmeno baciarlo. Queen Mary allora è intervenuta dichiarando: “Aveva una testa!“.

Il pubblico in studio ha applaudito alle sue parole e Barbara ha replicato che anche lei sta valutando questo aspetto. Allora Maria, con la pacatezza che da sempre la contraddistingue le ha detto: “Io non ti ho mai sentita dire ha una testa, dici solo che non vuoi baciarlo perchè puzza di fumo“. Barbara ha provato a giustificarsi, asserendo che per lei è l’uomo più elegante presente in studio, che la fa ridere e stare bene.

Il pensiero di Maria De Filippi è stato condiviso dai presenti, difatti la conduttrice ha detto a Barbara che l’unica cosa che le ha sentito dire è che Marcello è vestito meglio degli altri uomini in prima fila. Messa alle strette la dama ha confessato di voler continuare e che tra un mese farà il resoconto di come stanno le cose e si vedrà chi avrà ragione.