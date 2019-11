Maurizio Costanzo risponde alle critiche di Simona Izzo sulla sua pensione

Simona Izzo negli ultimi giorni è stata ospite da Caterina Balivo a “Vieni da me”, talk show italiano in onda su Rai 1 dal 10 settembre 2018. La moglie di Ricky Tognazzi, approfittando di questo spazio, ha voluto parlare delle sue difficoltà economiche nonostante il lavoro che svolge.

Infatti intervistata da Caterina Balivo ha dichiarato che la sua pensione si aggira solamente attorno ai mille euro. Addirittura, a causa delle sue difficoltà, non è riuscita a pagare la scuola ai suoi nipoti, ritrovandosi obbligata a partecipare al reality show “Grande Fratello Vip“.

Queste sono le sue parole su questo argomento: “Io ho mille euro al mese di pensione, se non lavorassi non arriverei nemmeno a 1200 (…) Ho partecipato al Grande Fratello Vip solamente per pagare la scuola privata ai miei nipoti”. La conduttrice l’ha però messa in guardia, dichiarando che con queste affermazioni potrebbe ricevere delle critiche. Tuttavia la Izzo aggiunge di aver lavorato il doppio per poter affrontare le sue spese personali.

Le parole di Maurizio Costanzo

A commentare con un’aspra critica è stato il conduttore Maurizio Costanzo. I due hanno avuto anche una storia d’amore durata dal 1983 fino al 1986, dopodiché ha sposato la conduttrice televisiva Marta Flavi, dalla quale si è separato nel dicembre 1990 e ha poi divorziato nel 1994, per diventare infine marito di Maria De Filippi dal 1995 fino ai tempi nostri.

Maurizio Costanzo, sulla sua rubrica che dirige sul settimanale “Nuovo“, diretto da Riccardo Signoretti, dichiara che non avrebbe mai parlato di questo argomento in televisione: “A volte si fanno polemiche inutili e la responsabilità è pure di chi dice certe cose. Fossi stato in Simona Izzo, conoscendo le dinamiche della tv, non avrei parlato della pensione”. Una critica che potrebbe ricevere la risposta dell’attrice nei prossimi giorni.