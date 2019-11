Maurizio Costanzo Show, Tina Cipollari parla di Gemma Galgani ed annuncia: "Sto scrivendo un nuovo libro"

Nell’ultima puntata del “Maurizio Costanzo Show”, andato in onda nella seconda serata del 13 novembre, è stata intervistata Tina Cipollari, conosciuta soprattutto per il suo ruolo da opinionista a “Uomini e Donne“, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

La vamp ha voluto parlare proprio di “Uomini e Donne“, spendendo parole a miele per il programma. Ovviamente non manca una frecciatina a Gemma Galgani, una delle dame del trono over, che ormai sono rivali da anni. Infine annuncia il suo nuovo progetto legato al suo nuovo libro, anche se in questa circostanza non va nei dettagli.

Le parole di Tina Cipollari

Maurizio Costanzo va immediatamente al sodo, domandando a Tina Cipollari se si sogna spesso Gemma Galgani di notte. L’opinionista, come al suo solito, lancia una frecciatina: “Ultimamente ho avuto un grande incubo e nel sogno c’era proprio Gemma, e capitato proprio una decina di giorni fa”.

Successivamente annuncia di star lavorando a un nuovo libro: “Si tratta di un progetto e poi quando sarà pronto verrò a presentarlo qui. Non è su Gemma assolutamente, non è proprio il caso“. Per Tina Cipollari non si tratterebbe della sua prima opera, poiché nel 2015 ha scritto insieme a Simone Di Matteo “No Maria, io esco!”, una delle frasi che l’hanno resa celebre a U&D.

In seguito parla della sua dieta, che è stata iniziata, anche un po’ come gioco, durante una delle prime puntate di “Uomini e Donne”. Su questo argomento dichiara di essere scesa almeno 12 kg, e spera vivamente che il pubblico riesca a vedere questi grandi risultati.

Infine Maurizio Costanzo ricorda a Tina Cipollari che sono ormai vent’anni che si trova negli studi di “Uomini e Donne“: “Il tempo è volato. Sembra ieri ed invece sono passati tutti questi anni. Ormai Uomini e Donne è la mia seconda casa”.