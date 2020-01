U&D over, Armando attaccato duramente da Maria De Filippi: "Però esageri!"

Nel trono over di “Uomini e Donne” ogni occasione è buona per discutere e litigare, e anche durante la puntata andata in onda il 29 gennaio non sono mancati momenti di forte tensione. Ancora una volta, come accade ormai sempre più spesso, a monopolizzare la scena ci sono stati il cavaliere Armando Incarnato e le dame che a più riprese lo accusano di essere fidanzato fuori.

Nonostante al centro dello studio fossero seduti Barbara e Marcello, Armando si è introdotto nel discorso e ciò ha innescato un meccanismo che ha portato a parlare della sua vicenda e a litigare con le dame. Difatti anche Veronica è intervenuta e tra lei e Armando ha preso vita l’ennesimo siparietto incandescente.

La bella dama romana e il cavaliere partenopeo dopo una frequentazione durata più di tre mesi, hanno interrotto bruscamente la loro conoscenza e da quel momento si accusano a vicenda di falsità. Veronica ha dichiarato che ancora una volta le sarebbe arrivata una segnalazione sul conto di Armando e sul fatto che fuori frequenti un’altra ragazza, ma questa volta non si tratterebbe di Janette, ma di una ventenne.

Il clima si è fatto abbastanza infuocato e i due ex se ne sono dette di tutti i colori, con Armando che ha ribattuto colpo per colpo quanto gli veniva detto da Veronica. Il cavaliere è stato molto duro: “Hai finito di fare la santa. Non devi fare teatro su di me, non ti voglio sentire più. Vergognati che ti ho coperta per due mesi, lo sa tutta Roma che ti tieni uno da due anni“.

L’atteggiamento aggressivo assunto da Incarnato ha portato Maria De Filippi ad intervenire e a redarguire il cavaliere: “Armando, però esageri eh! Esageri nel modo in cui ti rivolgi a loro” e il pubblico si è subito schierato dalla parte della padrona di casa, accogliendo le sue parole con un plauso. E’ anche intervenuto Gianni Sperti, il quale ancora una volta ha puntato il dito contro Incarnato: “Io non ricordo una volta che un rapporto di Armando sia finito diversamente, perchè è lui che crea tutto questo“.

Armando ha provato a difendersi e Maria è nuovamente intervenuta, rivolgendosi questa volta a Veronica: “Ma perchè una volta che il rapporto è chiuso, non chiudi?“. Incarnato ha avallato il pensiero di queen Mary e Veronica ha dichiarato che teneva a chiarire la faccenda, dato che quando è accaduta la discussione precedente in studio, lei non era nelle condizioni per affrontarla, in quanto influenzata. Maria ha deciso di stoppare la cosa e concentrare nuovamente l’attenzione su Barbara e Marcello.