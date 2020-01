Anticipazioni Uomini e Donne over: Armando torna accompagnato dalla sua ex e da una versione dei fatti che non convince

Il giorno 8 gennaio è stata registrata una nuova puntata del trono over di “Uomini e Donne“, puntata che con ogni probabilità andrà in onda tra due settimane. Grazie a “Ilvicolodellenews” sono emerse le anticipazioni di quanto accaduto e come ampiamente prevedibile Armando è tornato per raccontare la sua verità.

L’ultima registrazione si era conclusa con Incarnato che era stato invitato a lasciare lo studio da Gianni Sperti, il quale aveva portato le prove di una frequentazione dello stesso Armando, fuori dalla trasmissione con una donna. Stando a quanto emerso da “Ilvicolodellenews”, Armando clamorosamente ha portato in studio Jannette la sua ex e insieme hanno iniziato a raccontare la storia di Armando.

Confessano che prima di lei, lui è stato fidanzato con una donna che era in fin di vita, poi è arrivata lei anche se non stanno più insieme da un pò di tempo. Lei avrebbe postato su Instagram delle foto in cui si intravedeva la casa di Armando, ma è stato chiarito che erano foto risalenti al lontano 2014, anche se ora Jannette lavora per Armando nel suo negozio di parrucchiere.

La donna è stata duramente attaccata perchè a sua volta avrebbe attaccato via social Veronica, rea di aver intrapreso la frequentazione con Icarnato. Le accuse sono state molto pesanti, difatti la donna ha dichiarato che Armando con Veronica ci avrebbe potuto fare “solo delle cose“, ma nulla di serio, mentre lui ha giustificato il comportamento della sua ex.

La stessa Veronica viene pesantemente attaccata, perchè nonostante tutto ha deciso di perdonare Armando e continuare la frequentazione, perchè interessata a lui, ma ben presto la dama spiazza tutti asserendo di non avere alcuna intenzione di soprassedere a determinate cose. Gianni, non convinto da tutta la questione, ha chiesto a Veronica di mostrargli i suoi due telefoni per accertarsi che non ci sia alcun accordo tra lei e Armando.

Dai telefoni non emerge nulla di compromettente, mentre la dama conferma di voler chiudere la frequentazione con Incarnato. Insomma come ormai consuetudine, ne sono successe di tutti i colori nella puntata registrata l’8 gennaio, del trono over di “Uomini e Donne”, grazie a “Ilvicolodellenews” è stato possibile apprendere per sommi capi quanto accaduto, per ulteriori dettagli non resta che attendere la messa in onda della puntata.