Uomini e Donne over, Armando contro tutti: l’ira di Gianni Sperti

La puntata di martedì 14 gennaio 2020 del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne” è stata interamente dedicata al Trono over, dove a catalizzare l’attenzione sono state le vicende riguardanti Armando Incarnato, che ha dovuto affrontare prima un’accesa discussione con Roberta Di Padua, poi è stata la volta di Veronica, quindi i commenti al vetriolo di Gianni Sperti.

Il giovane parrucchiere napoletano sembra sempre più in difficoltà, solo contro tutti. Incarnato è stato accusato di aver speso delle parole poco carine nei confronti delle dame con le quali è uscito; una cosa che sembra fare però solo dopo aver definitivamente concluso la loro conoscenza. Ma il cavaliere è stato costretto a difendersi anche da un’accusa molto forte, cioè quella di avare una relazione segreta con una donna esterna al programma.

Armando Incarnato contro tutti

Le segnalazioni su Incarnato fioccano e i dubbi aumentano. Roberta Di Padua ha raccontato di aver chiuso di recente la frequentazione con Armando a causa dei comportamenti ondivaghi del cavaliere. Ma il napoletano ha risposto piccatamente, svelando di aver voluto chiudere con la dama perché – a suo dire – Roberta avrebbe detto fin troppe bugie.

Le accuse di Armando hanno fatto andare – comprensibilmente – su tutte le furie la Di Padua, che senza pensarci due volte si è alzata ed è andata vicino ad Armando intimandogli: “Non mi provocare perhé finisce male, io vengo lì e ti meno. Fai una brutta fine“. Una minaccia che non sembra però aver scalfito più di tanto il napoletano che anzi ha chiosato ancora una volta dicendo: “Sei finta, per questo resterai da sola“.

Incarnato ha poi alluso al comportamento spinto che la Di Padua avrebbe avuto durante una loro cenetta. Allusioni che hanno portato Roberta a chiedere un chiarimento, mentre Armando ha preferito non fornire ulteriori dettagli. Questo atteggiamento se da un lato ha fatto andare su tutte le furie la Di Padua, dall’altro ha suscitato l’ira dell’opinionista Gianni Sperti.

Sperti ha preso le difese di Roberta, attaccando pesantemente Armando, in tal senso le sue parole: “Sei un uomo di m***a, fai schifo. Tu non dovresti nemmeno stare in questo studio“. Da diverso tempo ormai giungono segnalazioni circa una presunta liaison che il cavaliere avrebbe fuori dal programma. Una cosa, che se fosse vera, porterebbe Armando a dover lasciare una volta e per tutte “Uomini e Donne”.

Incarnato ha tenuto a precisare che ha informato la redazione circa il fatto che c’è una persona che condivide sui social immagini ritratte nel suo appartamento, ma che risalgono però a molti anni prima del suo ingresso al Trono over.