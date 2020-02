Maria De Filippi, la rivelazione shock su Uomini e Donne: "E’ un inferno, anche per un problema di Tina Cipollari"

Durante la conferenza stampa di presentazione del serale di “Amici”, Maria De Filippi si è fatta scappare un commento sul suo storico programma “Uomini e Donne“, così come riportato anche da FanPage. Non era mai accaduto prima d’ora che la Regina di Canale 5 commentasse in questi termini l’operato del suo staff, ma in questa occasione ha voluto esternare il suo pensiero.

In pratica la De Filippi ha rivelato che le ultime registrazioni del suo dating show non sono state per niente facili a causa del comportamento particolarmente vivace della sua incontenibile opinionista Tina Cipollari. Per chi segue la trasmissione non rimarrà particolarmente sorpreso da questa rivelazione, ma ciò che invece lascia basiti è che a dirlo sia proprio la padrona di casa.

Uomini e Donne over, le dichiarazioni di Maria De Filippi

“Anche per un problema personale di Tina, le registrazioni di Uomini e donne ultimamente sono state un inferno”, a cosa si stesse riferendo di preciso Maria De Filippi non è dato sapere, ma i più attenti in effetti hanno notato che nell’ultimo periodo la Cipollari ha dato il meglio di sé, con battute al veleno, soprattutto verso il suo pungiball: Gemma Galgani.

In tanti hanno pensato che le parole di Maria possano riferirsi all’imminente matrimonio che sta organizzando la Cipollari, ma in questo caso allora non avrebbe usato il termine “problema personale”. Il pensiero di altri, allora, è andato immediatamente alla dieta che la Cipollari sta affrontando in questo periodo e che sembra dare ottimi risultati, ma che avrà sicuramente creato motli problemi – anche di umore – all’opinionista più famosa della tv.

Insomma, resta il fatto che dalle parole della De Filippi si evince che per “Uomini e Donne” non è certo un buon momento, anche a causa dei continui scontri tra i protagonisti del programma che sembrano essere lì soprattutto per avere un po’ di visibilità, così come ha dichiarato Giorgio Manetti recentemente su “NuovoTV“. Anche il Coronavirus ha creato disagi, infatti a causa dell’emergenza al nord sono stati cancellati i provini in programma nella città di Bologna.