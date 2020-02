Uomini e Donne over, Giorgio Manetti affonda dame e cavalieri: "La gente non è stupida"

L’esperienza al trono over di “Uomini e Donne” ha segnato una parte importante nella vita di Giorgio Manetti. L’intensa storia con Gemma Galgani ha tenuto banco per moltissimo tempo, anche dopo la sua fine. Ora, sulle pagine del settimanale “NuovoTV“, Manetti ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul suo pensiero riguardante gli attuali protagonisti del trono over.

L’uscita del gabbiano fiorentino ha lasciato l’amaro in bocca ai suoi fan che ancora gli chiedono di tornare ad occupare la sedia rimasta vuota nel parterre maschile, senza tenere in considerazione il fatto che al momento Giorgio è felicemente fidanzato con la sua Caterina e non ha, quindi, nessuna intenzione di tornare nel programma.

Uomini e Donne over, Giorgio Manetti commenta i suoi protagonisti

Al di là di questo, avendo frequentato per parecchio tempo gli studi di “Uomini e Donne” risulta normale per lui ricordare certe dinamiche e di conseguenza commentare i vari avvenimenti. La cosa che per prima vuole evidenziare è il fatto che le dame e i cavalieri attualmente protagonisti del trono over di Maria De Filippi, tendono a cercare in tutti i modi di mettersi in evidenza: “Penso che ci voglia un po’ di coerenza, sia da parte di Gemma sia di altre persone che stanno lì in cerca del personaggio. Se non hai le qualità è inutile stare in tivù a raccontare storie varie. La gente non è stupida“, ha precisato Manetti.

In merito alla sua decisione di lasciare per sempre il programma, spiega che un ruolo fondamentale l’ha giocato il sentirsi a disagio e il non riuscire più a farsi capire dal pubblico. Ultimamente i suoi continui screzi anche con gli opinionisti, soprattutto con Gianni Sperti, rimandavano ai telespettatori un’immagine di lui non vera, pur sottolineando il fatto che: “La De Filippi mi ha concesso sempre molto spazio, ho potuto dimostrare qual è la mia vera personalità”.

Infine, impossibile non parlare di Gemma Galgani. Sull’ex fiamma, Giorgio nutre un po’ di dubbi in merito alla sua presenza, ormai decennale, nella trasmissione. In pratica Manetti non crede che una persona presente lì da più di dieci anni, possa ancora permettersi di dire: “Cerco l’amore“, e aggunge: “Ti conosce tutta Italia, non c’è bisogno di stare lì se cerchi davvero l’amore”.