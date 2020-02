Maria De Filippi ripensa agli inizi della sua carriera: "Fa televisione perchè sposata con Maurizio"

Maria De Filippi ha lanciato un messaggio importante nel corso della puntata del daytime del talent show “Amici”, giunto alla diciannovesima edizione, andata in onda martedì 25 febbraio. La conduttrice ha avuto modo di ricordare i suoi inizi nel mondo della televisione, dove si è impegnata al massimo per rispondere alle critiche nella sua carriera.

La presentatrice torinese ha spiegato inizialmente che tutti la giudicavano solamente sulla base del matrimonio con Maurizio Costanzo. Allo stesso tempo la De Filippi ha ammesso di aver potuto iniziare la sua avventura televisiva grazie al marito, ma ha ricordato le difficoltà affrontate per quello che è diventato in un certo modo un peso.

Il discorso di Maria De Filippi

Queste sono state le parole di Maria De Filippi nel corso della puntata di Amici: “Quando ho iniziato a fare televisione, tutti dicevano la fa perchè sposata con Maurizio”. La conduttrice di “C’è posta per te” ha sottolineato che si è impegnata per dimostrare il proprio talento, in quanto al di là del fatto di essere la moglie di Costanzo, se non avesse ottenuto gli ascolti, sarebbe stata cacciata.

Lo confermano tali dichiarazioni di Maria De Filippi che non ha usato mezzi termini al riguardo: “Sapevo anche che se poi il programma non andava bene, mi cacciavano”. Inoltre ha rivelato che questa pressione le è servita per fare ancora meglio: “Non ho fatto dramma di una cosa vera, mi è servita a cercare di far bene, non a dire cattivi voi che lo dite”.

Un’analisi precisa e che è servita a dare un insegnamento alla concorrente di Amici. Si tratta di Martina che, prima del discorso della De Filippi, non era intenzionata ad andare sul palco per proseguire la sfida con il cantante Stefano e il ballerino Matteo, con i quali si gioca la partecipazione al serale.