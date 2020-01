"Amici": nuove inaspettate novità per lo show di Maria De Filippi

Uno degli show che ha consacrato il successo e la bravura di presentatrice di Maria De Filippi; si parla ovviamente di “Amici” noto talent show che ha dato i suoi natali “artistici” a personaggi di alto spessore canoro, come Emma Marrone, Alessandra Amoroso, ed anche Stefano De Martino, marito di Belen Rodriguez, nel mondo del ballo.

Un programma dunque che ha sempre avuto un grande successo, e allo stesso tempo ha donato grande fama e notorietà a chiunque ne abbia fatto parte, sia nelle qualità di presentatore, come il caso della moglie di Costanzo, ma anche in qualità di partecipante.

Anche quest’anno si stanno per aprire i sipari del talent, ma pare che a questo giro vi siano non poche novità per la punta di diamante della Mediaset, soprattutto per quanto concernono le date di inizio dello show, e della scelta dei giorni per le prime serate.

Pare che infatti si stia tentando dalle quinte, di arginare la grande competizione tra esistente tra il talent show in questione, e il talent show di casa Rai, ossia “Ballando con le stelle” condotto come sempre da Milly Carlucci. Sembra che a questa nuova edizione la De Filippi abbia deciso di fare una passo indietro, cambiando la data di inizio dello show, non più quindi tra Marzo e Aprile, salvaguardando così le sue prime serata, evitando uno scontro diretto con lo show della Carlucci.

Molto probabilmente questa appare una manovra più che studiata, una rimodulazione della scelta dei giorni, sfalsata rispetto allo show della Rai, per evitare fondamentalmente, un furto inutile di share. Non è di certo un mistero che questa nuova stagione di Ballando con le stelle, si prospetti “stellare“, con tante aspettative, dovuto a un corpo di ballo, composto da personaggi di tutto rispetto; questo ovviamente potrebbe ledere le serate di Queen Mary, provocando un inevitabile perdita di ascolti.

Ovviamente la cosa è ampiamente arginabile, cambiando giorno della messa in onda del programma; nonostante questo, il sabato sera non rimarrà completamente nelle mani di casa Rai, bensì la Mediaset risponde con un tradizionale “C’è posta per te” che nonostante la sua decennale messa in onda, riesce ancora a dire la sua nel palinsesto Mediaset.