Amici 19: il primo allievo ammesso al serale, due eliminati e un nuovo ingresso

La puntata di Amici 19 trasmessa sabato 25 gennaio alle ore 14:30 su Canale 5 è stata ricca di colpi di scena. L’episodio è iniziato con un video in cui si vedono i concorrenti della squadra di Gaia ridere della compagna Giulia. Lo schernimento è avvenuto mentre visualizzavano le prove della ragazza, nel video si vedono i ragazzi anticipare le mosse di Giulia e dire “Vedrai adesso piange” per poi sghignazzare quando questo avviene. I ragazzi che deridono Giulia sono Martina, Gaia, Schioffi e Stefano. Ragazza ammette di essere molto delusa, intervenire Zerbi in difesa della ragazza affermando “Nessuno di voi 4, a parere mio, è migliore di Giulia”.

La puntata prosegue con la comunicazione di Maria De Filippi, la quale informa che i ragazzi ammessi al serale del 22 febbraio saranno solo 10. I ragazzi si trovano a dover sciegliere tra i compagni quello che più di tutti si merita di provare ad accedere subito al serale. Zerbi interviene pregando i ragazzi di non considerare Javier per questa prima votazione, visto il comportamento avuto della settimana scorsa. La maggioranza sceglie Nyv. La ragazza deve otteneri il “si” di 3 giudici esterni per accedere direttamente al serale. Nyv ottiene 3 si guadagnando la tanto amata Maglia Verde del serale.

Inizia la gara a squadre, a perdere la gara è la squadra di Gaia, come previsto dalle nuove regole, i concorrenti della squadra perdente che non si sono esibiti affronteranno subito l’esame di sbarramento correndo il rischio di uscire dal programma. Gaia non ha fatto esibire Schioffi, Ayoub e Martina. Il primo ad affrontare l’esame è Schioffi, che dopo essersi esibito, nell’attesa del giudizio si sfoga contro Gaia perchè la ragazza (per sua stessa ammissione) ha deciso di diventare più egoista per poter arrivare al serale ma il ragazzo le ricorda che stanno ancora giocando a squadra e che un capitano, in quanto tale, non si comporta così.

Schioffi non passa l’esame e deve abbandonare la scuola, Ayoub dopo una sola esibizione riceve la comunicazione dalla commissione che non ha superato l’esame perchè è stato ritenuto bravo nel suo ma non versatile, l’unico insegnante che lo voleva al serale è stato Tim. Martina mentre attende il suo turno per affrontare l’esame di sbarramento assiste all’annuncio di Maria che fa entrare un ragazzo che si esibisce in un balletto classico il cui nome è Nicolai. Durante l’esibizione si osserva la faccia contrariata di Javier, al termine dell’esibizione Maria communica che Nicolai, per volere della commissione, è un nuovo alunno della scuola.