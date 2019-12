"Amici 19", è scontro tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano: "Fattene una ragione"

Nell’ultimo periodo i rapporti tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano sembrano essere un pò tesi. La conduttrice di “Amici” e l’insegnante di danza classica discutono spesso, proprio come è accaduto durante la puntata del 7 dicembre. Il motivo dello scontro è stata una richiesta che il ballerino di latino americano, Valentin, ha fatto e che ha scatenato delle polemiche.

La De Filippi e la Celentano lavorano da sempre insieme, “Amici” è ormai arrivato alla sua diciannovesima edizione e a partire dalla quarta Alessandra ne è diventata presenza fissa e costante ricoprendo il ruolo di insegnante di danza classica. E’ il professore più longevo nella storia del programma e viene contraddistinta per la sua severità.

E anche quest’anno non si è smentita, partendo con l’ascia di guerra e proprio durante la puntata andata in onda il 7 dicembre si è scontrata direttamente e duramente con Maria De Filippi. Andando con ordine, il ballerino Valentin ha chiesto alla produzione che l’insegnante Natalia Titova fosse presente in giura durante le sue sfide, ritenendo che fosse l’unica che potesse tutelarlo in quanto insegnante di latino americano.

La produzione ha accettato la richiesta di Valentin, ma la Titova ha declinato l’invito asserendo di voler continuare a lavorare con lui in sala e che qualsiasi giudice competente avrebbe sicuramente sfornato un risultato equo, la stessa Titova ha poi dichiarato di confidare nel talento del ragazzo. A quel punto è intervenuta la Celentano, forse sentendosi toccata direttamente dalle parole della sua collega la quale ha parlato di giudici poco competenti in latino americano e poco oggettivi.

Durante il suo intervento la Celentano batteva molto sulla frase riguardante l’oggettività, dichiarando: “Sulla tecnica sono d’accordo, non sono d’accordo sul termine oggettività“. A quel punto è intervenuta la De Filippi, che sbottando ha replicato: “Ce ne faremo una ragione” e la Celentano subito è scattata replicando a sua volta: “Se permetti siccome il mio lavoro lo so fare e anche molto bene, ci tengo a precisare!“.

La De Filippi allora è intervenuta ancora una volta e rispondendole a tono le ha fatto notare come sia il pubblico a giudicare se il proprio lavoro venga o meno svolto bene e che non bisogna auto valutarsi perchè sarebbe troppo semplice così, e poi ha aggiunto: “Ti misuri col resto del mondo, a meno che tu non vivi nella tua stanzetta“.

A quel punto la Celentano offesa ha risposto ancora una volta per le rime a queen Mary, dicendole che se uno sa fare bene il proprio lavoro ne è consapevole e che lei è oggettiva” e Maria ha chiosato: “Che tu sia oggettiva te lo dici da sola, se gli altri non lo pensano te ne devi fare una ragione“. A quel punto è partita una bordata di applausi da parte del pubblico ad indirizzo della De Filippi. Insomma uno scontro davvero infuoco è andato in scena ad “Amici” e chissà che tra le due qualcosa non si sia incrinato.