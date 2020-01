Amici, il ballerino Javier resta nella scuola dopo il brutto episodio

Ad Amici di Maria De Filippi il clima è molto rovente. Ad incendiare il tutto ci ha ben pensato il ballerino Javier. Quest’ultimo, dopo essere stato protagonista in settimana di uno sfogo furibondo, ha rivisto in puntata tutto l’accaduto. Il suo grande rimpianto sarebbe quello di aver lasciato la sua compagnia per raggiungere la scuola di Amici, a suo dire, priva di elementi di spicco che nella danza abbiano fatto parlare nel mondo.

Il suo sfogo, però, è stato ascoltato dal pubblico, dai professionisti e dai professori che sono stati molto divisi nel dare un’opinione circa tale vicenda. Se da un lato Rudy Zerbi ha ammesso di non accettare la presenza del ballerino dopo le parole sgradevoli utilizzate per la trasmissione e per chi vi lavora, dall’altro lato Alessandra Celentano ha voluto evidenziare il talento del ballerino che non può essere messo da parte.

Maria De Filippi, quindi, ha chiesto ai docenti lasciare lo studio per prendere una decisione. Dopo circa mezz’ora, l’esito non unanime, ha evidenziato come possa essere data un’altra chance al ballerino con tante riserve. Il ragazzo non è novizio a reazioni così roboanti. Infatti, anche nelle scorse settimane, aveva avuto modo di mostrare tutto il suo carattere fumantino palesando dissenso nei riguardi del docente Timor.

Un livello molto alto

Questa edizione di Amici sarà ricordata soprattutto per il livello molto alto dei talenti presenti in trasmissione. Nonostante il brusco errore di percorso, il ballerino Javier, a detta della maestra Alessandra Celentano, è sicuramente un talento dal valore immenso. Non solo lui nella danza. Infatti, anche Federico, Talisa e Karina ricevono molti complimenti.

Per la sezione canto, il primato del migliore, sarebbe conteso dalle tre cantanti di spicco di questa edizione: Nyv, Gaia e Giulia. Oltre a mostrare grande bravura nelle cover, dimostrano un talento straordinario anche negli splendidi inediti proposti.