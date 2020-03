U&D, arriva la reazione di Armando dopo la sfuriata di Maria De Filippi. Incarnato lancia una stoccata alla conduttrice

Durante la messa in onda della puntata del 7 marzo del trono over di “Uomini e Donne“, abbiamo assistito ad un momento di alta tensione che ci ha regalato una Maria De Filippi inedita, che ha perso le staffe come mai prima e ha pesantemente sbottato e criticato il cavaliere Armando Incarnato.

Il motivo del suo risentimento è stata la dama Veronica Ursida, la quale seduta al centro studio con la sua conoscenza attuale, Fabio, è stata pesantemente attaccata da Armando che non si è risparmiato nell’accusarla di frequentare stabilmente un uomo fuori dal programma. Il veemente attacco di Incarnato ha scatenato l’ira di Maria De Filippi.

Dopo la messa in onda della puntata e dopo aver assistito all’attacco di queen Mary, pronta e pungente è arrivata la reazione di Incarnato. Sul profilo Instagram del cavaliere sono piovute piogge di critiche e commenti in difesa di Veronica, la cosa non è andata giù ad Armando, il quale ha postato una foto che lo ritrae seguita dalla didascalia: “Chi è senza peccato scagli la prima pietra. C…o, tutti santi e tutte sante! Perdona loro perché non sanno quello che fanno“.

Il messaggio è naturalmente indirizzato a tutte le persone che hanno difeso Veronica. La questione non è però finita così e Armando ha aggiunto una pesante stoccata nei riguardi di colei che lo ha tacciato di esagerare e di aver rotto le scatole: Maria De Filippi. Durante la sfuriata, queen Mary ha redarguito Armando di non portare rispetto a Veronica che tra le altre cose è anche una mamma.

E proprio su questo punto è arrivata la frecciatina indiretta di Armando, il quale rivolgendosi ai followers che lo attaccano ha voluto anche rivolgersi alla conduttrice: “Uh, questa storia dei figli! E nascondi il bacio perché c’è mio figlio e non dire dell’altra sera perché poi vede mio figlio… Per favore, perché poi sai cosa pensano di me. E basta! Hanno rotto il… Restassero a casa“.

Al momento non sappiamo se Armando sarà presente durante la messa in onda della prossima puntata del trono over, così come non sappiamo se chiederà o meno scusa a Maria De Filippi e Veronica. Ciò che è certo è che il cavaliere attraverso il suo profilo Instagram non ha risparmiato frecciatine, ciò lascia presupporre che la storia non finirà così.