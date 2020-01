"U&D", Gemma lancia una sfida in diretta a Tina Cipollari

Le novità sono all’ordine del giorno per il dating show più famoso della tv, si parla ovviamente di “Uomini e Donne“, come sempre condotto da Maria De Filippi. Uno dei personaggi più amati dello show, ossia la dama Torinese Gemma Galgani, appare questa volta più determinata che mai; da sempre infatti Gemma e l’opinionista Tina Cipollari, sono acerrime nemiche. Le due donne non sono mai andate d’accordo, ed ogni puntata del trono over, è sempre uno spunto per attaccarsi a vicenda.

Anche questa volta non sono da meno; infatti sembra che Gemma abbia lanciato una sfida alla sua nemica Tina, invitandola a ballare in studio, ma la donna non ha raccolto la sfida, declinando il suo invito beffardo. La puntata prosegue con dei balli di coppia, dove partecipa anche Gianni Sperti, insieme a Roberta Di Padua.

Non è di certo la prima volta che le due donne si sfidano, infatti i due personaggi in questione, non si risparmiano in una serie di provocazioni, spesse volte anche offensive, come le dure parole che Tina ha di recente usato nei confronti di Gemma, in occasione del compimento dei suoi 70 anni. La puntata, tra momenti di allegria e divertimento, si alternano anche momenti di passione e tensione.

Infatti sarà possibile assistere agli eventi di Romolo che tenta di farsi perdonare da Olga. Romolo infatti accusa la ragazza di vederla interessata solo al denaro; consapevole del suo errore, il ragazzo tenta di tutto per salvare il rapporto, e tenta di farsi perdonare mettendosi anche in ginocchio di fronte alla dama, in segno di profondo pentimento.

Inoltre ritorna Erik, che pare abbia iniziato una conoscenza con Valentina M, nonostante lo stesso Erik, precedentemente, affermò che non avrebbe mai iniziato la conoscenza con Valentina, vista l’età della donna. Dinanzi a certi fatti la dama Valentina Autiero non è stata a guardare, accusando Erik di essere una persona falsa, iniziando così una viva discussione tra i due.