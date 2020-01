U&D, Gianni Sperti fa un bilancio del trono over: dalla delusione per Giorgio, all’apprezzamento per Ida

Il trono over di “Uomini e Donne” ha compiuto dieci anni e per l’occasione, il settimanale “Uomini e Donne Magazine” ha intervistato coloro che hanno contribuito all’enorme successo del trono dedicato alla terza età, ovvero gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Sia Tina che Gianni sono da sempre presenza fissa e costante in trasmissione e il merito di tutto ciò va anche a loro.

In questi dieci anni di acqua sotto i ponti ne è passata. Si sono formate coppie, sono stati celebrati matrimoni, sono nati figli, Gemma Galgani è pian piano diventata la vera protagonista, il tutto è accaduto sotto l’occhio vigile e attento proprio di Tina e Gianni. Sono stati giudici imparziali, a volte poco oggettivi, hanno sempre espresso la loro opinione e criticato abbastanza i partecipanti, sia del parterre maschile che di quello femminile.

Raggiunto dal magazine dedicato alla trasmissione, Gianni si è detto felice del successo del trono over e ha spiegato un po’ come sono andati questi ultimi dieci anni. Alla domanda su chi sia stato il partecipante che più lo ha deluso, ha risposto in maniera decisa: “Non amo parlare delle persone che mi hanno deluso, perché non vorrei dare loro importanza. Ma quello che mi ha deluso maggiormente è Giorgio di Gemma“.

Insomma Manetti è stato la più grande delusione per Gianni. Difatti dopo averlo difeso a più riprese, Sperti ha spesso attaccato il “gabbiano” soprattutto durante il suo ultimo periodo in trasmissione, accusandolo principalmente di essere lì per visibilità. L’opinionista ha poi raccontato cosa pensa realmente di Ida e Riccardo.

Nei riguardi di Ida, Gianni ha sempre mostrato un senso di protezione, difendendola ripetutamente e proprio a proposito della Platano ha dichiarato: “La donna con la quale ho sofferto e che mi ha trasferito tutto l’amore che ha provato, è sicuramente Ida. Il suo amore per Riccardo mi ha appassionato dal primo giorno“.

E proprio nella tormentata storia tra Ida e Riccardo, Gianni si è spesso rispecchiato nel corso di questi dieci anni. Ha inoltre dichiarato che a suo parere il cavaliere più imprevedibile è stato Sossio, difatti nessuno avrebbe scommesso su di lui, eppure oggi è felice accanto alla sua Ursula e alla loro piccola Bianca. Un bilancio molto interessante quello compiuto da Gianni, il quale ha gioito, riso e bacchettato i protagonisti del trono over in questi dieci anni e chissà cosa ci racconterà tra altri dieci anni.