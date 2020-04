Maria De Filippi non demorde e continua a mandare in onda il nuovo formato di “Uomini e Donne” anche se gli ascolti sono ben lontani dai fasti del passato. A breve, però, secondo le ultime news dovrebbe riprendere una versione che sarà molto vicina alla normalità, questo accadrà quando si passerà alla tanto attesa “Fase 2”.

Nel frattempo, Gemma e Giovanna continuano le loro conoscenze virtuali e la giovane tronista è stata contattata da diversi ragazzi interessati a lei che le hanno inviato foto e pensieri più o meno personali per cercare di conquistare il suo cuore e la sua mente. Proprio durante i vari messaggi arrivati per Giovanna è successo l’imprevedibile.

Uomini e Donne, le lacrime di Gemma Galgani

Gemma Galgani si è sciolta in un pianto sconsolato e subito Maria le ha chiesto cosa avesse provocato una reazione così disperata, quando poco prima sembrava che tutto filasse liscio come l’olio tra lei e i suoi corteggiatori. La Galgani allora ha spiegato che il corteggiamento riservato a lei era ben diverso da quello fatto a Giovanna e questo particolare la feriva moltissimo.

Tina Cipollari non è riuscita a trattenersi ed è esplosa in un boato di indignazione. Ha accusato la sua “nemica amatissima” di essere solo invidiosa di Giovanna e di non arrendersi all’evidenza della differenza di età. Per Tina è più che normale il fatto che dei ragazzi giovani possano usare un metodo di conquista con argomenti diversi e una spinta emozionale differente rispetto a uomini più maturi. Gemma però non accetta questa ennesima provocazione e passa all’attacco urlando che la Cipollari non ha capito – ancora una volta, secondo lei – il reale motivo dietro alla sua disperazione.

Prende la parola Maria De Filippi e spiega, con la sua solita capacità dialettica, che Gemma lamenta il fatto di riconoscere nei corteggiatori di Giovanna più verità e normalità rispetto ai suoi. La Galgani conferma che sia proprio questo il punto, ma Tina non demorde e continua a sostenere a gran voce che invece quelle di Gemma sono lacrime nostalgiche di una gioventù che non c’è più. Vedremo domani come proseguirà la questione.