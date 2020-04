U&D, ennesimo scontro tra Tina e Gemma. La Cipollari furiosa tuona: "Sei un’illusa! I cavalieri sono truffatori"

“Uomini e Donne” è ripartito e la prima settimana di messa in onda, con la nuova formula, non ha convinto più di tanto. Gli ascolti sono dimezzati e nonostante Maria De Filippi e il suo staff, abbiano dato vita ad un prodotto capace di adattarsi ai tempi difficili che stiamo vivendo, il pubblico non ha apprezzato e non li premia. Se il format è nuovo, vecchia invece è la ruggine tra Tina e Gemma.

Le due donne difatti continuano a litigare, in particolare ciò che non apprezza Tina è la troppa enfasi e il forte coinvolgimento che Gemma sta avendo nel rapportarsi con i signori che la corteggiano. Si tratta di uomini dei quali non sa nulla, né voce, né dove abitano, né tantomeno il nome e durante la puntata andata in onda venerdì 24 aprile, la Cipollari non ha perso occasione per esprimere, con veemenza, il suo pensiero.

Naturalmente l’ennesimo scontro tra le due donne è stato inevitabile e tutto è partito quando Gemma ha deciso di fare una sorpresa ad ognuno dei suoi cavalieri. Il gesto inaspettato della Galgani ad indirizzo del corteggiatore “Cuore di poeta“, ha riguardato un balletto sensualissimo messo in scena dalla dama torinese, balletto che le è valso, non solo i complimenti del corteggiatore, ma anche di Gianni Sperti, il quale ha asserito che Gemma era sensualissima e ha delle belle gambe.

A quel punto Tina non ci ha visto più e ha iniziato ad attaccare la sua nemica, utilizzando le solite parole forti: “Gemma sei proprio un’illusa. Pensavo che questi giorni di solitudine, sai uno riflette, si ritrova da solo con se stesso, ma tu sei peggiorata. Ma se non hai avuto fortuna quando i signori venivano in studio e li vedevi di persona, ma come puoi pensare che tutte queste cose che ti scrivono sono vere. Ma se c’erano questi uomini, perché non si sono presentati prima, dato che questa donna è disperata?“.

Gianni ha provato ad interferire, provando a difendere Gemma e così Tina è esplosa: “Rifletti, non fare l’ingenuo del cavolo“. Il pensiero della Cipollari, verte sul fatto che se questi uomini fossero davvero interessati alla Galgani, si sarebbero fatti vivi prima e non nascondendosi dietro una tastiera e scrivendo parole che poi difficilmente si trasformeranno in fatti.

Dopo lo sfogo della vamp, il corteggiatore “Cuore di poeta” le ha direttamente scritto, affermando che la donna non crede nell’amore e così l’opinionista gli ha risposto per le rime, dichiarando che lei crede nell’amore, ma non crede a questi uomini che ha definito “truffatori“. La Galgani si è difesa e la discussione è andata avanti. La sensazione è che ne vedremo ancora delle belle, d’altronde quando ci sono Tina e Gemma di mezzo, non potrebbe essere altrimenti.