U&D, Enzo e Pamela vuotano il sacco sulla fine della loro storia: il retroscena del viaggio alle Maldive

Anche i grandi amori finiscono, lo sanno bene Enzo Capo e Pamela Barretta. Negli studi di “Uomini e Donne” hanno ampiamente discusso sulla fine della loro relazione, vissuta intensamente ma arrivata al capolinea per una serie di problemi legati alla gelosia e alle incomprensioni diventate insormontabili.

Pamela nella scorsa puntata aveva dato la sua versione dei fatti, spiegando che tutto era iniziato a causa di un suo apprezzamento ad un ragazzo e ciò aveva provocato una reazione di Enzo talmente forte da farla tornare sui suoi passi. Oggi ribadisce che la fine di tutto è stata causata da Capo quando non ha ammesso di aver messo un “like” ad una ventenne solo perché attratto fisicamente dalla ragazza.

Uomini e Donne, la reazione dei parterre alle parole di Enzo Capo

In buona sostanza, Enzo spiega che Pamela nell’ultimo periodo era cambiata tantissimo e lo aveva messo più volte in difficoltà, soprattutto durante un evento mondano durante cui avevano incontrato Armando Incarnato e la Barretta gli si era avvicinata in più riprese durante la serata. Capo, per dimostrare le sue accuse, porta in trasmissione filmati e foto che testimoniano – secondo lui – quanto il comportamento della sua fidanzata sia stato inopportuno.

In studio non tutti sono dello stesso parere, c’è chi – come Veronica Ursida – apostrofa Pamela dicendole che avrebbe potuto evitare e chi invece – come Valentina Autiero – reputa la gelosia di Enzo esagerata e non giustificata dal comportamento della sua dama.

U&D, la precisazione di Maria De Filippi

Ma il risultato non cambia, nemmeno quando Maria De Filippi precisa che la borsa di vestiti che Gianni aveva consegnato a Pamela non era un gesto chiesto da Enzo, ma deciso al momento a sua insaputa. Pamela rimane della sua opinione e non vuole riallacciare alcun tipo di rapporto, seppur ammettendo di essere ancora coinvolta nella storia. Anche Capo sembra rimanere sulle sue idee, ancora visibilmente ferito dal comportamento di Pamela con Armando che, ribadisce, lo ha infastidito e ridicolizzato di fronte ai presenti alla festa.

Poi passa a raccontare un particolare di un viaggio alle Maldive, quando Pamela una volta arrivati al loro alloggio, si è fiondata sul frigobar per divorare snack e patatine, presa da una fame incontrollabile, come lei stessa conferma.

Lui l’ha bloccata facendole presente che consumare in camera sarebbe costato molto di più. Tutto questo Pamela lo ha raccontato ad un’amica che poi ha pensato bene di diffondere la notizia, diventata ben presto di dominio pubblico. Enzo dichiara di essere rimasto deluso dal fatto che Pamela lo ha dipinto come un “tirchio“, mentre lui sostiene di avere rispetto per i soldi e per chi lavora sudandoseli. Insomma, sembra proprio che allo stato attuale delle cose non ci sia nessuna possibilità che i due possano tornare insieme.