U&D, Valentina Autiero lascia il numero a Sirius e scatena l’ira di Gemma

Da quando “Uomini e Donne” è tornato in onda, dopo lo stop subito a causa del Coronavirus, ne stanno succedendo di tutti i colori. A dominare ormai la scena ci pensano Gemma Galgani e “Sirius“, alias Nicola Vivarelli di anni 26, il giovane corteggiatore che ha conquistato il cuore della Galgani, dapprima con la scrittura e poi palesandosi, iniziando una vera e propria conoscenza con lei.

Il loro legame ha naturalmente fatto storcere il naso a molti, tra i due intercorrono 44 anni di differenza. Nicola è ormai un cavaliere del parterre maschile del trono over e così, nonostante la frequentazione con Gemma è comunque libero di conoscere altre donne, così come le dame del parterre femminile possono lasciargli il numero e ciò è proprio quanto accaduto durante la messa in onda della puntata del 12 maggio.

Difatti, mentre Gemma e Nicola erano al centro dello studio, Maria De Filippi ha introdotto l’argomento e Sirius ha affermato che Valentina Autiero gli ha chiesto il numero di telefono. La Galgani ha guardato stupita la sua collega, mentre Sirius ha chiesto spiegazioni a Valentina, dato che da quando lo ha visto non ha fatto altro che insultarlo, non approvando la sua conoscenza con la dama torinese.

Il giovane Vivarelli ha accusato la Autiero di incoerenza, mentre la dama ha motivato il suo gesto. Secondo Valentina, il fatto che abbia chiesto il numero di Nicola aveva come fine ultimo, quello di provocarlo. La dama ha ammesso che, a suo parere, Sirius si stia sforzando di fare una cosa che non farebbe mai nella vita e che lo vede troppo impostato.

Ciò ha suscitato la reazione di Gemma, la quale ha attaccato la sua compagna di avventura asserendo che lei non ha bisogno che gli altri facciano giochetti o tranelli per verificare la veridicità delle intenzioni di Nicola, tuonando: “Ma cosa vi siete messi in testa? Credi che io abbia bisogno di una badante? Ma voi la mattina vi guardate allo specchio e vi domandate cosa avete fatto e cosa siete? Io sono una che viene qua e ci mette la faccia nel bene e nel male“.

Valentina ha provato a difendersi, con scarso successo, mentre anche Maria De Filippi è intervenuta spiegando il punto di vista della Galgani e cioè che per la dama torinese è più grave il fatto che la Autiero abbia lasciato il numero a Nicola per provocazione, piuttosto che per un reale interesse. La Autiero ha ribadito che trova Sirius preparato, come se qualcuno fuori dalla trasmissione gli dicesse cosa fare e così in difesa del giovane è intervenuto Gianni Sperti che ha chiosato: “A me non sembra impostato, lui non sa cosa gli diciamo noi eppure ogni volta risponde sull’argomento che gli viene proposto, è perché sta sul pezzo“.