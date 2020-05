Uomini e Donne, volano stracci tra Veronica Ursida e Roberta Di Padua: "Zitta, lo dici a tua sorella"

Uomini e Donne è tornato mercoledì 13 maggio 2020 alle 14,45 su Canale 5 con un nuovo appuntamento dove sono accaduti tanti momenti imperdibili e colpi di scena, come la lite tra Veronica Ursida e Roberta Di Padua. La conoscenza tra Giovanni e Veronica crea ancora una volta scompiglio in studio.

Dopo aver deciso di chiudere la conoscenza con Roberta Di Padua, Giovanna ha iniziato a corteggiare Veronica, con cui sembra avere un feeling speciale. La Di Padua non ha mai celato il suo interesse per il cavaliere, così come i suoi dubbi sull’improvviso interesse di Giovanni nei confronti della Ursida.

Volano stracci a Uomini e Donne tra Veronica Ursida e Roberta Di Padua

Il cavaliere ha tenuto a precisare che si è avvicinato alla Ursida perché stava attraversando un momento particolare e la dama romana ha saputo stargli vicino, come lui si aspettava e aveva bisogno. Rivolgendosi alla Ursida, Roberta ha tuonato: “Zitta, sto parlando io“, da qui la replica immediata della romana che ha detto: “Zitta lo dici a tua sorella“.

Ma non è finita qui perché la Di Padua ha rilanciato dicendo: “Mia sorella non la nominare perchè ti porto in giro per tutta Mediaset“. Le due colleghe di parterre hanno dimostrato ancora una volta di non riuscire ad andare d’accordo. La nuova frequentazione di Veronica ha alimentato una nuova rivalità, che ha portato le due dame ai ferri corti.

“Non nominare la mia famiglia perchè io la tua non la nomino” ha detto la Di Padua, che viene zittita in malo modo dalla Ursida che ha chiesto di aver portato rispetto. Roberta non è disposta a tacere, quindi rilancia dicendo di non avere la minima intenzione di zittirsi, poi l’affondo finale: “Stai dicendo una marea di caz*ate“. Veronica ha replicato dicendo che la collega è una maleducata e ignorante.