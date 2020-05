U&D, scontro frontale tra Tina Cipollari e Maria De Filippi

Il 12 maggio, una nuova puntata di “Uomini e Donne” è andata in onda. Da quando si è tornati in studio, dopo lo stop subito a causa del Coronavirus, non si fa altro che parlare di Gemma e Nicola. Tra la dama torinese e il suo cavaliere intercorrono 45 anni di differenza e naturalmente tutto cià è motivo di chiacchiericcio.

La puntata andata in onda il 12 maggio è stata per lo più incentrata proprio sulla frequentazione tra la Galgani e Sirius. La prima persona a non credere nella veridicità della loro conoscenza è Tina Cipollari e proprio in puntata, si è più volte scontrata con Maria De Filippi, che invece ha cercato di far vedere il legame nascente tra la dama torinese e Nicola, con una lente di ingrandimento diversa.

Naturalmente Tina non è stata al gioco, beccandosi ripetutamente con la conduttrice. Come da consuetudine, la vamp ha ferocemente attaccato sia Gemma sia Nicola e la De Filippi è intervenuta in soccorso della pseudo coppia. La Cipollari ha accusato Sirius di aver scelto la strada più semplice, corteggiando Gemma, ma queen Mary ha asserito che quando il ragazzo ha iniziato a conoscere la Galgani attraverso la scrittura, nessuno sapeva cosa sarebbe accaduto.

Gli addetti ai lavori stessi, non sapevano cosa sarebbe accaduto e la Cipollari per tutta risposta ha chiosato: “Ma quanto poteva fermarsi questa trasmissione? Tutta l’estate? Ma a settembre sarebbe ripreso“. La De Filippi ha continuato a difendere Nicola, affermando che lui non aveva la certezza di venire in puntata, così come non aveva la certezza che Gemma accettasse la sua corte.

Queen Mary ha tuonato alla sua opinionista, pronta a farle comprendere il pensiero di Gemma: “Lei vive le cose giorno per giorno, contenta, felice e fregandosene di quello che dice la gente. Io capisco che ti può sembrar strano che lui a 26 anni venga per Gemma, ma detto questo fattene una ragione. Non si sono nemmeno mai baciati“.

La Cipollari ha così risposto alla De Filippi e con il suo fare inferocito, ha dichiarato: “Ho capito che non si sono baciati, ma si baceranno! Allora io non ho capito niente di questa trasmissione, non si è qui per cercare l’amore? E allora perché parlate di sentimenti?“. Tina, infuocata ha detto a Maria che non vuole capire e queen Mary per tutta risposta, le ha detto che è lei che non vuole capire e così la Cipollari ha ribattuto, asserendo che se doveva sgolarsi in quel modo sarebbe uscita dallo studio.

Tina ha inoltre accusato Sirius di essere un prepotente e un gran maleducato e ancora una volta la De Filippi è intervenuta in difesa del giovane corteggiatore di Gemma e abbastanza su di giri, ha detto alla sua opinionista che è lei che continua ad attaccare il giovane. Gemma ha poi ammesso che durante l’esterna avrebbe baciato Nicola e ancora una volta la vamp è intervenuta contro la De Filippi: “Lo vedi? Tu che parli di amicizia“. Maria si è difesa e ha poi cambiato argomento.