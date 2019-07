Taylor Mega rifiuta il Grande Fratello Vip: "Voglio diventare attrice"

Taylor Mega, ospite nell’ultima edizione del GF 16, pubblica alcune storie su Instagram dove ammette di aver ricevuto una proposta per partecipare all’edizione famosa del reality show: “Non parteciperò al Grande Fratello VIP, non mi piacciono i reality. Mi è stato chiesto se avessi voluto partecipare quest’anno ma ho delicatamente declinato la proposta”. Con queste dichiarazioni, comunque, non esclude che potrebbe entrare nella Casa come fatto con l’edizione “Nip”, e cioè per un periodo limitato e non da vera concorrente.

La 25enne ha poi raccontato che tra i suoi progetti futuri c’è quello di studiare recitazione per diventare un’attrice. Per farlo però deve cercare di allontanarsi il più possibile dalla televisione: “Sicuramente uno dei primi obiettivi è imparare a recitare, in una serie Netflix oppure per un film al cinema. Per questo vi annuncio che non mi vedrete più così spesso in tv perché voglio concentrarmi a 360 gradi su questo progetto”.

Una delle prime a rifiutare il Grande Fratello Vip è stata Tina Cipollari, che ammette di non essere interessata per nulla al reality show. Stessa cosa per Naike Rivelli, felice di rifiutare ogni anno con una dichiarazione choc: “Meglio morire poveri sotto un ponte che arricchiti nel trash Mediaset!”.

Tra i nomi che hanno smentito di aver avuto un contatto dagli autori del Grande Fratello c’è quello di Gianni Sperti, conosciuto per essere l’opinionista di “Uomini e Donne”. Il ballerino comunque non ha chiuso del tutto la porta al reality.

Per il momento, chi sembra essere vicino a partecipare al Grande Fratello Vip sono il Divino Otelma, Giucas Casella, Lorenzo Riccardi e Ilona Staller. Invece, secondo il settimanale “Oggi” nelle ultime settimane si starebbe proponendo con maggiore convinzione Eva Robin’s, che desidererebbe ardentemente avere una seconda occasione sul piccolo schermo.