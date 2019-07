Eva Robin’s potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip

Gli autori del GF stanno lavorando duramente per regalare ai fan un cast importante per la prossima edizione del reality show. Come possiamo ipotizzare dalle ultime indiscrezioni, a condurre la trasmissione sarà il gioranlista Alfonso Signorini. La conferma arriva anche dal sito “Dagospia” e da Ilary Blasi nell’ultima intervista rilasciata al settimanale “Chi”.

Negli ultimi mesi si stanno ipotizzando alcuni nomi per il cast del Grande Fratello Vip. I personaggi accostati fino ad oggi sono: Lorenzo Riccardi, Cicciolina, Giucas Casella e il Divino Otelma. Quest’ultimo ha confermato di essere stato contattato dagli autori a “BitchyF“.

Eva Robin’s al Grande Fratello Vip

Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dal settimanale “Oggi“, diretto da Umberto Brindani, Eva Robin’s starebbe facendo di tutto per far parte della trasmissione di Canale 5. Eva Robin’s, all’anagrafe Roberto Maurizio Coatti, anche cantante con lo pseudonimo di Cassandra, si trova lontana dai riflettori da ormai tanto tempo. L’ultima sua vera apparizione è nel 2017 in un film intitolato “Tu mi nascondi qualcosa” con la regia di Giuseppe Loconsole, in cui interpreta un ruolo secondario.

Il nome di Eva Robin’s inizia comunque a spopolare durante la fine degli anni 80, grazie alla conduzione di “Lupo Solitario”, “L’araba fenice” e del poco fortunato “Primadonna”. Nel frattempo diventa anche un’ottima attrice teatrale, dove inizia nel 1993 con “La voce umana” di Jean Cocteau, recitando poi per ben quindici spettacoli fino al 2016 con “Il giardino dei ciliegi” di Anton Čechov sotto la regia di Valter Malosti.

Quindi per lei la prossima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe essere l’ideale per ritagliarsi un piccolo spazio in televisione dopo tanti anni di assenza. Al momento però, oltre all’indiscrezione rilasciata dal settimanale “Oggi“, non c’è nessuna ufficialità attorno a una presenza di Eva Robin’s nella Casa più spiata d’Italia.