Grande Fratello Vip 4, Naike Rivelli dice no al reality di Signorini: "Meglio morire poveri sotto un ponte"

Naike Rivelli non ha mai avuto peli sulla lingua e lo dimostra ancora una volta commentando il reality show targato Mediaset, Grande Fratello Vip arrivato ormai alla sua quarta stagione. Circolano da giorni voci che a condurre questa nuova edizione sarà Alfonso Signorini, dopo l’addio definitivo di Ilary Blasi.

Nel cast troveremo, tra gli altri, personaggi come il Divino Otelma e Cicciolina, ma quello che è chiaro a tutti dopo aver letto le parole della figlia di Ornella Muti, è che la Rivelli non ha la minima intenzione di varcare la porta rossa di Cinecittà e mettersi sotto l’occhio curioso degli italiani che seguono appassionati il reality show.

Grande Fratello Vip 4, Naike Rivelli contro il reality di Canale 5

Naike non ha alcuna remora a scrivere sul suo profilo Instagram un inno contro il GFVip e la conduzione di Alfonso Signorini, lasciando intendere che non sia nemmeno la prima volta che rifiuta – e nemmeno troppo gentilmente – l’invito: “Mediaset grazie, ma non grazie. Come tutti gli anni super fiera di dire di no al Grande Bordello Vip. Quest’anno conduce Signorini, si salvi chi può!”, e questo già basterebbe a chiarire la posizione di Naike rispetto al programma di Canale 5.

Ma la Rivelli vuole essere certa che tutti capiscano quanto questo invito non sia stato gradito: “Meglio morire poveri sotto un ponte che arricchiti nel trash Mediaset #NeanchePerTuttiISoldiDelMondo #Fu*kYouMediaset #LaClasseNonEAcqua” aggiungendo alcuni hashtag rafforzativi del suo pensiero, e finisce con un sarcastico: “Applauso a Mediaset, grazie per l’ennesimo invito al GF Vip! Purtroppo ho da fare!”.

I fan di Naike Rivelli dovranno mettersi l’anima in pace e accettare l’assenza della loro beniamina, non nuova a queste manifestazioni contro Mediaset e i loro protagonisti. Poco tempo indietro, infatti, sempre sulla sua pagina Instagram ha pubblicato una foto di Barbara D’Urso, Francesca Cipriani e Valeria Marini immortalate insieme a “Domenica Live“, con una tagliente didascalia che recita: “Find the brain” ovvero “Trova il cervello“.