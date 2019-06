Grande Fratello Vip 4: la conduzione è affidata ad Alessia Marcuzzi e Alfonso Signorini

Questa sera va in onda la finale del “Grande Fratello Nip”, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme ad Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. A contendersi la vittoria finale troviamo Gennaro Lillio, Daniele Dal Moro, Enrico Contarin e Martina Nasoni, mentre in nomination per l’ultimo posto disponibile sono rimasti Francesca De André, Erica Piamonte ed Enrico Contarin.

Tuttavia, gli autori stanno già lavorando per la prossima edizione del reality show in formato vip. Ad aver confermato per prima la messa in onda è stato il Divino Otelma in una vecchia intervista, dove ha dichiarato di essere stato contattato dagli autori per far parte della trasmissione, l’unica certezza, ad oggi, è quella che non verrà condotto da Ilary Blasi.

La prossima conduttrice del Grande Fratello Vip 4

In queste settimane, si è mormorato su alcuni nomi che potevano prendere il posto di Ilary Blasi nel programma. La favorita, per molti settimanali, sembrava essere Barbara D’Urso, grazie soprattutto al successo ottenuto dalla versione “Nip”. L’altro nome accostato alla trasmissione era quello di Silvia Toffanin, conduttrice di “Verissimo” e moglie di Pier Silvio Berlusconi.

A risolvere il dilemma ci pensa “361 magazine”, sito web creato da Alfonso Signorini. Sul portale possiamo leggere che a prendere il posto di Ilary Blasi dovrebbe esserci Alessia Marcuzzi, che ritorna quindi a condurre il “GF” dopo il flop de “L’Isola dei Famosi” e insieme a lei ci sarà proprio il direttore di “Chi”.

Oltre al Divino Otelma, anche Cicciolina, sembrerebbe molto vicina a far parte del cast. Infatti, in un vecchio articolo del settimanale “Oggi” si può leggere: “Si mormora che Ilona Staller sarà una delle star che animerà il reality del Biscione e che a breve firmerà un lauto contratto per il suo ingaggio. A quanto ammonterà il cachet?”.