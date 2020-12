Sanremo 2021: Amadeus anticipa i nomi dei primi ospiti della kermesse canora

Achille Lauro, Elodie e Zlatan Ibrahimovic. Sono questi i nomi dei primi ospiti confermati per la 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana che si disputerà, come di consueto, sul palco del teatro Ariston di Sanremo.

È stato il conduttore, nonché direttore artistico, della manifestazione, Amadeus, a svelare, in anteprima, i nomi dei tre ospiti, che vedremo a Sanremo dal 2 al 6 marzo 2021. L’occasione per anticipare questi nomi, durante la conferenza stampa di presentazione dello show di Capodanno, L’anno che verrà, che andrà in onda il 31 dicembre su Rai 1, per accompagnarci verso il nuovo anno.

In attesa che venga confermata l’indiscrezione di una nave da crociera, che ospiterebbe il pubblico durante la manifestazione canora, in una bolla anti-Covid, Amadeus ha anticipato che Achille Lauro sarà l’ospite fisso del Festival di Sanremo 2021.

Il 30enne cantante nato a Verona, ma cresciuto a Roma, lo scorso anno, in gara al Festival con il brano Me ne frego, fece molto parlare di sé per i suoi look stravaganti e provocatori targati Gucci. Nella prima esibizione, una tutina aderente volse richiamare il dipinto di San Francesco di Giotto. Nella serata dei duetti, quando si esibì in coppia con Annalisa, si trasformò in David Bowie. La Divina Marchesa Casati Stampa, con un vistoso copricapo piumato e un abito regale ispirato a Elisabetta I Tudor, gli altri due abiti che non passarono inosservati.

L’altro ospite fisso annunciato da Amadeus viene dal mondo del calcio e si tratta del calciatore del Milan, Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, attualmente infortunato, dovrà conciliare i suoi impegni sportivi con le apparizioni sul palco dell’Ariston. In particolare il 3 marzo, salvo spostamento di data, i rossoneri giocheranno a San Siro contro l’Udinese, in concomitanza con la seconda serata del Festival. Vedremo quale sarà il compromesso tra le esigenze del Milan e quelli della Rai.

Il terzo nome annunciato da Amadeus è Elodie. La cantante romana, in gara lo scorso anno con il brano Andromeda, sarà una delle donne che lo affiancherà, nella conduzione dello spettacolo.