Sanremo 2020, Amadeus inarrestabile: è record di ascolti anche per la movimentata quarta puntata

Un Sanremo come non si era visto da tanto tempo. Erano infatti dai tempi della conduzione di Fabio Fazio, nel lontano 1999, insieme al premio Nobel Renato Dulbecco e Laetitia Casta, che non si assisteva a una simile acquisizione di gradimento. Il nuovo presentatore di questa nuova edizione, Amadeus, appare davvero una scelta vincente.

Tra colpi di scena, litigi in diretta, come quello di Fiorello e Tiziano Ferro, conclusosi con un bacio sulle labbra, e una squalifica in via diretta della canzone di Morgan, questo Sanremo sembra davvero non avere limiti in fatto di sorprese. Un progetto nato con molte controversie, tanto che persino Fiorello, nel tentativo di temporeggiare in quegli attimi di indecisione circa l’abbandono del palco di Morgan e Bugo, ha scherzato con Amadeus dicendo: “È da ottobre che fai danni.“

Nonostante tutto però, questo Sanremo appare l’edizione più di successo dopo tanti anni, tanto che persino alla quarta serata è stato un vero record di ascolti. Di solito ascolti del genere vengono riservati all’ultima serata, con la scelta del vincitore dell’edizione, ma sembra che a questo giro vi sia, in contro tendenza, un netto aumento degli indici di gradimento.

Snocciolando qualche numero infatti è possibile osservare che nella passata puntata, nella prima fascia oraria, si è acquisito ben il 52,3% di share con 12.674.000 spettatori; nella seconda fascia invece, quella della tarda serata, sono rimasti ben 5.795.000 gli spettatori che hanno voluto guardare fino alla fine il programma, acquisendo il 56% di share.

Numeri importanti per l’ammiraglia Rai, che ha addirittura superato la passata edizione condotta da Claudio Baglioni, che alla sua quarta puntata, aveva raggiunto un picco di 11.170.000 spettatori. Grandi ovviamente saranno le aspettative di questa ultima puntata dell’edizione 2020, e tanti sono ancora i nomi in ballo, poche le certezze sul vincitore, in quanto sono anche molte le canzoni che potrebbe vincerlo.