Festival di Sanremo, Fiorello e Tiziano Ferro cantano "Finalmente Tu" e si scambiano un bacio

Rosario Fiorello ha espresso più volte il suo sogno di voler cantare il brano “Finalmente Tu“, canzone scritta da Max Pezzali e Mauro Repetto, con l’obbiettivo di festeggiare i venticinque anni del singolo lanciato a Sanremo 1995. Nonostante il brano si sia classificato solamente al quinto posto in classifica, dopo il Festival viene pubblicato l’album omonimo che riuscirà a vendere ben 250.000 copie.

Questo duetto però stava diventando sempre più difficile da realizzare. Infatti Fiorello e Tiziano Ferro in questi giorni sono stati protagonisti di un piccolo litigio, terminato nelle ultime ore grazie a un post pubblicato da entrambi sui loro rispettivi profili Instagram. Proprio per sancire questa pace, durante la penultima puntata del “Festival di Sanremo”, si sono esibiti in “Finalmente Tu” scambiandosi un bacio nel finale.

L’esibizione di Fiorello e Tiziano Ferro

Inizialmente viene chiamato sul palco Tiziano Ferro, che canta in medley tre grandi successi: “L’ultima notte al mondo”, “Ti scatterò una foto”, “L’amore è una cosa semplice”. Il pubblico in platea, come sempre quando sale sul palco Tiziano Ferro, inizia a cantare i suoi brani.

Dopo la sua esibizione, Tiziano Ferro viene raggiunto dal conduttore Amadeus e da Rosario Fiorello. Così il cantante inizia a raccontare un aneddoto del suo passato, rivelando di essersi classificato terzo nel ’96 durante una gara canora di Latina grazie al brano “Finalmente Tu“: “Se sono qui è anche per colpa tua. (Riferendosi a Fiorello n.d.r) Da piccolo partecipai a un concorso a Latina con Finalmente tu, la tua canzone, e vinsi una autoradio di marca Audiola”.

Approfittando di questo racconto, Amadeus invita Tiziano Ferro e Fiorello a cantare sulle note di “Finalmente Tu”, ed i due accettano con entusiasmo questa idea. Dopo l’esibizione ci scappa pure il bacio, con Fiorello che dichiara: “Ciao Victor. C’è del bacismo”, mentre Tiziano Ferro conclude con ironia: “Non vorrei già dover divorziare!”.