Max Pezzali rinvia il suo singolo a marzo e conferma la copertina di Zerocalcare

Un periodo denso di impegni per Max Pezzali, che in questi mesi si sta preparando per il suo tour a San Siro (10 e 11 luglio 2020), oltre che per una data d’apertura allo Stadio Comunale di Bibione. I biglietti stanno andando a ruba e in pochi giorni la prima data di Milano è arrivata sold-out. Ma i progetti di Max Pezzali non sono finiti qui.

Infatti, per quest’anno, è prevista l’uscita del suo nuovo disco. La data non è stata svelata, ma in molti ipotizzano che possa uscire a ridosso del suo doppio concerto al San Siro. I brani fino ad ora confermati in questo suo nuovo CD sono: “Welcome to Miami” (South Beach), “In Questa Città”, “Siamo quel che siamo” con GionnyScandal e “In Questa Città (Roma-Milano remix)” insieme a Ketama126.

Il nuovo singolo slittato a marzo

Con un vecchio post pubblicato sul profilo Instagram di Max Pezzali, lo staff ha annunciato che il nuovo singolo potesse uscire per San Valentino. Tuttavia i progetti sembrano essere cambiati, poiché in queste ore l’artista pavese, con un nuovo post, conferma il rinvio.

I motivi del rinvio sarebbero causati dai singoli che uscirebbero dopo il Festival di Sanremo: “Anche la copertina del mio prossimo singolo sarà di #Zerocalcare. Pubblicazione prevista a Marzo, dopo l’ondata “sanremese”. Nell’attesa continuate a divertirvi con #lamiahit insieme a J-Ax”. Del nuovo brano non si conosce praticamente nulla, ma dovrebbe essere un “lentone”.

La conferma dell’artista Zerocalcare, che non ha mai nascosto la passione per gli 883 e Max Pezzali, non può che rendere felici i fan del cantante pavese. Infatti il suo lavoro per la copertina di “In Questa Città” e “In Questa Città (Roma-Milano remix) è stato molto apprezzato anche dalla critica. Per nuovi dettagli comunque bisognerà aspettare le comunicazioni ufficiali provenienti da Max o dal suo staff.