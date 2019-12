Max Pezzali, bis a San Siro: nuova data l’11 luglio 2020

La prevendita dei biglietti di Max Pezzali a San Siro è stato un vero e proprio successo. I suoi fan hanno immediatamente mostrato una certa vicinanza verso il cantante, riempendo ogni settore dello stadio San Siro di Milano in circa due settimane dall’apertura delle prevendite.

Per questo motivo lo staff ha deciso di aprire una seconda data per il San Siro. Max Pezzali infatti si esibirà alla scala del calcio nella giornata del 10 e 11 luglio. Con un comunicato del cantante e di “Vivo Concerti”, vengono svelate anche le date della vendita dei biglietti.

Max Pezzali raddoppia a San Siro

Con un post su Instagram, il cantante svela di aver aperto una seconda data per il concerto a San Siro: “A grande richiesta… aperta la seconda data di SANSIRO CANTA MAX: sabato 11 LUGLIO 2020. Biglietti disponibili da domani mattina (dalle ore 11) su ticketone.it”.

Questa nota viene confermata anche da Vivo Concerti: “#MaxPezzali registra il tutto esaurito in meno di tre settimane!!! Si aggiunge, a grandissima richiesta, una nuova data! Biglietti disponibili dalle 11 di domani sul link in bio *NUOVA DATA* ????SAN SIRO CANTA MAX????11 LUGLIO – Stadio San Siro. Biglietti disponibili dalle 11 di domani su ticketone.it e presso i rivenditori autorizzati TicketOne dalle 11 di domenica 22 dicembre”.

Un pieno che probabilmente ha sorpreso anche lo stesso Max Pezzali, poiché ci ha messo all’incirca due settimane a riempire ogni settore del San Siro. Ma le cose sono andate bene sin da subito, poiché nei primi due giorni riuscì a vendere 25 mila biglietti. Per il momento non si conoscono le canzoni che canterà in questi due giorni.

Tuttavia come svelato dallo stesso cantante nelle sue ultime interviste, a farne da padrona saranno i pezzi storici, e al massimo potrebbe portare uno o due pezzi del suo nuovo album in uscita per il 2020. Non dovrebbero mancare neanche gli ospiti a San Siro. L’indiziato numero uno è J-Ax, poiché con un post su Instagram Max Pezzali ha fatto capire che potrebbe esserci l’ex cantante degli Articolo 31.