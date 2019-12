Max Pezzali annuncia il remix di "In questa città" con Ketama126

Max Pezzali si sta godendo il suo periodo d’oro. L’ex cantante degli 883 si sta preparando per il suo concerto di San Siro, dove a poche settimane dalla vendita dei tagliandi si contano ben 35mila biglietti già acquistati. Infatti già tre settori sono completamente esauriti: 1 Anello Numerato Vis. Prima Fila, Prato e Pit Gold.

Ma il 2020 di Max Pezzali non termina con il concerto a San Siro. Come già annunciato durante l’uscita di “Welcome To Miami (South Beach) e “In Questa Città“, per l’anno venturo dovrebbe uscire l’album nuovo. Oltre ai due brani già annunciati, nel disco ci sarà anche “Siamo Quel che Siamo”, utilizzata dai Ringo nei suoi spot e cantato insieme a GionnyScandal.

Il nuovo brano di Max Pezzali

La Warner Music Italy, etichetta discografica italiana, ha annunciato con un comunicato stampa l’uscita di una nuova canzone di Max Pezzali per la fine del 2019: “A sorpresa, entro Natale, uscirà un secondo singolo inedito di Max Pezzali”. Secondo le ultime informazioni rilasciate da Max Pezzali sulle sue storie di Instagram, il brano in questione è il remix di “In Questa Città” con il featuring di Ketama126.

L’annuncio viene fatto con un video dove possiamo vedere alcune foto dal backstage del videoclip con sotto scritto la data del 20 dicembre, che coincide presumibilmente con l’uscita del brano negli store online. Ketama126, nato a Latina il 30 marzo 1992, è un rapper e produttore discografico.

Ha lanciato il suo primo album nel 2015 intitolato “Benvenuti a Ketam City“, pubblicato dall’etichetta discografica indipendente Smuggler’s Bazaar. Due anni dopo ha pubblicato invece “Oh Madonna“, nel 2018 “Rehab” e il 18 ottobre 2019 è uscito “Kety“.

Di una possibile collaborazione con Ketama126 si è già parlato ultimamente, poiché Max Pezzali, durante l’incontro avvenuto con il fumettista Zerocalcare, ha annunciato questo featuring. Proprio l’artista, come fatto con “In Questa Città”, disegnerà la copertina del brano.