Festival di Sanremo, Morgan cambia il testo della canzone: i versi che hanno fatto infuriare Bugo

Nella penultima puntata del “Festival di Sanremo” condotto da Amadeus, Bugo ha abbandonato improvvisamente la competizione. La coppia è arrivata sul palco de l’Ariston, e Morgan ha cantato alcuni versi che non c’entrano nulla con il loro singolo intitolato “Sincero”.

Dopo l’addio di Bugo, Amadeus si avvicina improvvisamente al palco chiedendo a Morgan cosa stesse succedendo, mentre Fiorello cerca in tutti i modi di stemperare la tensione. Ma il pubblico a Sanremo resta totalmente basito dinanzi a questa scena che ha dell’incredibile.

La lite tra Morgan e Bugo

I due artisti vanno sul palco in coppia, ma improvvisamente Morgan, prendendo probabilmente di sprovvista sia Bugo che l’intera orchestra, canta una strofa che non c’entra nulla con il loro brano “Sincero”.

Questo è il verso incriminato di Morgan: “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Ma tu sai solo poi provare invidia. Certo non dico che è una forma d’arte. Tu ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro. Questo sono io”.

Per il momento non si capisce a chi viene indirizzata questa frase, ma Bugo, sentendosi offeso dalle frasi di Morgan, ha deciso di lasciare l’artista da solo sul palco. Successivamente, Marco Castoldi dichiara di non poter più continuare la gara, e viene considerata dalla stampa una non esibizione.

Verso le 02:10, con l’esibizione di Marco Masini, la gara finisce. Amadeus, con molto dispiacere, dichiara che Morgan e Bugo sono stati squalificati in quanto non hanno portato a termine la loro perfomance. La loro gara in realtà sembrava già compromessa poiché si trovavano in ultima posizione, ma la figuraccia fatta da Morgan potrebbe rappresentare uno dei casi più clamorosi di questa edizione.