Sanremo 2020: Leo Gassman è il vincitore delle Nuove Proposte col brano "Vai bene così"

La quarta serata del Festival di Sanremo 2020 ha riservato grandi sorprese al vasto pubblico di Rai 1 che ha potuto abbracciare il vincitore della categoria “Nuove Proposte” che, annualmente, offre a molti giovani la possibilità di far conoscere la propria musica a una platea infinita. Nel prestigioso palco dell’Ariston è stato proclamato vincitore il talentuoso cantante Leo Gassman che vince la gara con il suo entusiasmante brano “Vai bene cosi”.

Durante la serata, si sono esibiti per conquistare il tanto ambito premio altri tre giovani artisti: Tecla; Fasma e Marco Sentieri. Il vincitore è stato incoronata dal conduttore Amadeus che ha augurato al ragazzo di godersi in pieno questo importante riconoscimento, utile ad avviare una longeva e soddisfacente carriera artistica.

I quattro giovani concorrenti, prima di varcare il parco dell’Ariston, sono stati soggetti a lunghe e rigide selezioni dirette da sfide canore nel programma “Sanremo Giovani”. Il verdetto finale è stato decretato mediante un sistema di votazione misto composto dal televoto del pubblico, dal giudizio della Giuria Demoscopica e dalla valutazione della Sala Stampa.

Per il pubblico votante non è stato facile scegliere il proprio preferito perchè tutti i concorrenti in gara hanno dimostrato di possedere un talento unico. Ad un passo dalla vittoria si è fermata la giovane cantante Tecla che con il suo emozionante e significativo brano “Otto marzo” ha incanto la platea con la sua soave voce, contraddistinguendosi anche per la sua fine eleganza.

Nonostante la mancata vittoria, Tecla porta a casa un grande e rilevante riconoscimento ovvero il “Premio Lucio Dalla”, conferito dalla Sala Stampa, invece il “Premio della critica Mia Martini” è stato attribuito a Eugenio in Via DI Gioia. Adesso per concludere questa sorprendente settantesima edizione del Festival della canzone italiana resta soltanto di scoprire il nome del vincitore della categoria dei “Big” che proprio nell’ultima serata sarà proclamato tra i ventiquattro cantanti in gara.