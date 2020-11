"Ogni mattina", Aurora Ramazzotti annuncia: "Ho il Covid"

Sono tantissimi i personaggi dello spettacolo che hanno contratto il Covid-19. Da Carlo Conti ricoverato in ospedale sino a Gerry Scotti, ma anche Ornella Vanoni, passando per la coppia Francesco Totti e Ilary Blasi, insieme anche all’allenatore della Nazionale, ossia Roberto Mancini, tutti sono vittime di questa pandemia che sta devastando l’Italia e non solo con numeri esponenziali ogni giorno di più. L’ultima è stata Aurora Ramazzotti, come ha annunciato in televisione.

Aurora Ramazzotti, la figlia nata dal matrimonio tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, lavora da un po’ presso la trasmissione “Ogni mattina” in onda su Tv8 condotta da Adriana Volpe e Alessio Viola. La giovane è inviata del programma e, proprio durante un collegamento con i conduttori, ha ammesso: “Non mi sento molto bene. Adesso sono in autoisolamento. Ho contratto il Covid quindi non riuscirò a raggiungervi”.

Nel programma ha realizzato vari servizi in giro per l’Italia e ora dovranno fare a meno di lei proprio perché anche lei ha contratto i sintomi tipici di questo virus. Inoltre, lei è molto informata su quanto accade, ma sa che si trova di fronte con una malattia alquanto particolare e difficile da trattare.

Ammette che si tratta di una malattia che preoccupa in quanto non si sa mai cosa aspettarsi e come possa evolversi. Nonostante tutto, non perde il suo entusiasmo ed è giunta ormai al sesto giorno affermando di essere “sulla via della guarigione”. In questo momento è insieme al suo fidanzato, anche se non si sa se anche lui sia stato contagiato o meno dal virus.

Inoltre, in collegamento, la stessa Aurora ha ammesso di avere dei dubbi su qualcuno che l’ha contagiata e, infatti, i sintomi sono comparsi dopo solo cinque giorni. In seguito, ha tranquillizzato i due conduttori affermando di averlo capito subito e di essersi protetta stando in isolamento. In questo momento è confinata senza entrare in contatto con altre persone.